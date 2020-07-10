LINE導流電商業務旺 LINE購物推獨立App

新冠疫情衝擊全球經濟秩序，消費者行為大幅改變，LINE購物今日公開2020年度電子商務趨勢，宣告LINE購物正式進入後疫情時代。LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣表示，LINE購物深耕電商導購經濟，推出全新獨立App，將強化個人化與智慧化的服務。

LINE購物2018年上線迄今創造超過300億元的業務量，其中100億元是經由個人化推薦而來。2020年LINE購物將持續以「個人化」、「智慧化」為核心，優化服務，包括 LINE購物首頁「購物、美食、旅遊」全場景整合改版，每位用戶都擁有屬於自己的個人化推薦頁面，預計於第4季上線的智慧搜尋優化，能夠精準記憶消費者曾經搜尋過的關鍵字，提供相關購物資訊、打造全能購物指南。

LINE購物以導購服務為主體，包含LINE購物、LINE酷券和LINE旅遊三大主要平台，與全台灣超過400家電商、品牌、通路夥伴合作。

LINE購物統計，今年平台整體搜尋量年增率達33%，品牌客戶業績年成長率超過50%，除了疫情期間消費者減少至實體店舖購物，品牌經營者從線下走向線上，開創新的營業模式，一年多以來已有十家零售夥伴加入 LINE購物的行列。

今年，面對產業環境的改變，LINE購物也分享2020年電商發展的趨勢。首先在疫情的驅動下，更多勇於嘗鮮的Z世代 (18-24歲) 開始投入行動網購，年輕新用戶相較於去年同期成長了23%，晚間9時至凌晨12時為下單熱門時段，成交金額更占總業務量的36%，夜間經濟規模可觀。

另外，熟齡行動首購族 (55歲以上) 大增，人數成長達43%，熟齡用戶在防疫期間的下單頻率與購物金額皆較其他年齡層顯著，可見熟齡商機在數位平台上的成長動能不容小覷。