用小粉晶讓臉變超粉紅！香緹卡喚顏粉晶萃讓肌膚睡飽飽

忙碌的工作、生活，總讓不少女人每天失眠，連帶肌膚也跟著蠟黃、沒有好氣色，再怎麼保養都沒用，而且根據科學家研究，皮膚最容易受到生理時鐘影響，晚上11點到隔天6點，如果沒有睡飽，肌膚反而狀況會更差，該怎麼讓臉每天看起來都超粉紅呢？香緹卡推出校正型保養品喚顏粉晶萃，暱稱小粉晶，要讓女人的肌膚，即使沒睡飽，也能散發粉紅光澤，招到好桃花。

因為睡眠不足，肌膚會黯淡無光，也會粗糙乾燥，更容易產生皺紋，甚至鬆弛，女人都想要氣色紅潤，招出好桃花，就得強化保養與睡眠，香緹卡全新小粉晶含有97.3%智能植萃成分，搭配水晶胜肽及醒膚胜肽，把肌膚調整為正常作息，改善「沒睡飽」的狀態，恢復粉嫩氣色，也改善泛紅，讓肌膚彷彿每天都睡飽，打好底子。

且香緹卡小粉晶沒有經過動物實驗，是純素保養，也不含人工香料等，除了高科技成分外，添加無色類胡蘿蔔素，改善泛紅，百脈根萃取與海藻緊膚複合物，能夠撫平細紋。

想要加乘小粉晶的作用，可以搭配香緹卡鑽石級精華液+升級版使用，並搭配按摩手法，使用1／3管喚顏粉晶萃與鑽石級精華+混合塗抹全臉，再以按摩棒按摩全臉，可以先從脖子由上往下順刮，再從下巴到耳後順刮， 以尖端按壓下巴處的承漿穴，消除浮腫。之後再從山根沿著顴骨順刮至太陽穴，然後從眉頭刮到眉尾，額頭處由下往上順刮。