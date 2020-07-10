巧納天邊一朵雲 Boucheron Contemplation頂級珠寶
即便天相總是瞬息萬變，天邊捲起的雲朵，伴上時而蔚藍、時而透明的晴空，像有股魔力般，總讓人忍不住執起手機、攝下影像，讓瞬間定格。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Contemplation頂級珠寶系列，將漂浮的雲朵、搖擺的小草、蒲公英的種子...悉數幻化為全數67件頂級珠寶空靈巧現。
整個系列的緣起來自創意總監Claire Choisne三年前對「雲朵」的一個念想。雲朵或如鱗片、如棉絮、如浪般捲起、如絲線無限抽長；此時Claire Choisne意外結識了一位曾於NASA工作的物理學家，對「氣凝膠」這種特殊的物料有優秀的形體製造掌握能力。Claire Choisne表示由於氣凝膠白天日照時呈現透明質地、夜間卻又散發微微的藍色毫光，逼近她對雲朵的完美想像。Boucheron最後將氣凝膠包覆於鑲嵌鑽石的水晶外殼內，打造出一件全系列的重點之作：「Goutte de Ciel項鍊」，除了以短項鍊的佩戴方式，還可搭配絲繩變形為長項鍊，也呼應Boucheron的自由、獨立精神。
以白金、鈦金再鑲嵌鑽石與玻璃微珠的「Nuage en Apesanteur」，則捕捉到無數水滴在蒸發後、離散也聚合的雲朵奇特具現。Boucheron寶詩龍特別請教了一位程式設計人員，通過研發的計算程式表現出積雲的獨特形態，再採用9786條鈦金線、冠以鑽石和4415顆玻璃微珠，模擬晶瑩剔透的水滴；「En Passant」主題的項鍊、耳環與戒指則試圖還原雲朵扁平、如絲如絮般的橫向抽離型態，此外「Au Gré du Vent」胸針或「Caresse de Plume」項鍊則分別施法自然中的隨風搖擺的葉片與精緻的羽毛，讓心神宛如浸淫於自然的曼妙靈動中，也再度呼應了Contemplation系列名稱的：「沈思」。
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