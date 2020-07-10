快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

H&M、Charles & Keith夏季配件來助攻 教你妝點造型自帶氣場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Charles & Keith今年夏天推出皺摺紙袋包系列，包身以仿牛皮紙袋的材質經過特殊工藝壓製而成，創造出揉製皮革般的手感。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith今年夏天推出皺摺紙袋包系列，包身以仿牛皮紙袋的材質經過特殊工藝壓製而成，創造出揉製皮革般的手感。圖／Charles & Keith提供

夏天溫度時常飆高，服裝搭配相對簡單，因此要造型有亮點還能自帶氣場，有特色的配件不可少。新加坡平價時尚品牌Charles & Keith的時髦皺摺紙袋包系列，一推出就獲得消費者詢問與關注。H&M則引進全新髮飾及太陽眼鏡單品，讓女孩們舉手投足之間都是焦點。

Charles & Keith今年夏天推出的皺摺紙袋包系列，包身以仿牛皮紙袋的材質經過特殊工藝壓製而成，創造出揉製皮革般的手感。內裡更是不馬虎地使用銀色亮光或漆面防潑水材質，細膩的作工讓整個包包既堅韌又柔軟，且兼具耐磨耐髒的實用性。除了經典俐落的黑色與仿牛皮紙原色的淺褐之外，還有岩石灰以及饒富趣味的潑墨圖騰，更推出多種包型如托特包、手提肩背包、手拿包、長夾等，中性的設計，讓個性獨特的女孩或男孩，都能展現與眾不同的時髦品味。

Charles & Keith縐褶感托特包 1,990元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith縐褶感托特包 1,990元。圖／Charles & Keith提供

不只能靠包包來打造搶眼造型，上半身的配件也是重點，因此H&M準備一系列嚢括髮夾、太陽眼鏡、耳環，戒指及頸鍊，讓女孩們能有百變的穿搭特色。呼應夏天氛圍，這系列配飾以粉色系為主色調，H&Ｍ將天藍色、甜美綿花糖粉色與檸檬黃色運用於簡約設計，讓髮飾在頭髮上營造出繽紛對比，為整體造型增添時尚感。或是利用金屬結構配上經典珍珠或當下最流行的大理石花紋，創造出別具知性精緻優雅風格。

Charles & Keith大型縐褶感托特包2,190元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith大型縐褶感托特包2,190元。圖／Charles & Keith提供

H&M夏季配飾髮夾199元。圖／H&M提供
H&M夏季配飾髮夾199元。圖／H&M提供

Charles & Keith縐褶感手提包1,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith縐褶感手提包1,790元。圖／Charles & Keith提供

H&M夏季配飾耳環199元。圖／H&M提供
H&M夏季配飾耳環199元。圖／H&M提供

H&M夏季配飾項鍊199元。圖／H&M提供
H&M夏季配飾項鍊199元。圖／H&M提供

H&M

延伸閱讀

麥當勞紙袋突破底熱飲打翻　安以軒燙傷嚇到宮縮大腿內側留疤

日本7月1日塑膠袋收費新制上路 業者推付費紙袋

新冠肺炎疫情衝擊 H&M第二季迎數十年首度虧損

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

相關新聞

搶客！林務局國家森林遊樂區7月15日起 每人免費入園1次

7月15日起到今年底，農委會林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧...

Apple官網也能買！「LINE購物」全新App上線

LINE從2018年初推出「LINE購物」，以電商導購模式開創新服務，為了提供LINE用戶更便利的搜尋、比價管道，宣布推...

夏日限定！TAG Heuer端亮色智能表 吸引運動玩家目光

做智能表越來越有心得的泰格豪雅（TAG Heuer）先前推出新一代專為高爾夫球運動打造的款式後，又於盛夏來臨之際，端出了...

金酒「野Fun38度」5特調 「戶外即飲」享樂新標配

疫情微解封，國人愛往戶外野衝，不論是露營、野餐、登山、衝浪等各種活動都讓人趨之若鶩，「戶外即飲」也成為享樂標配。金酒公司...

用小粉晶讓臉變超粉紅！香緹卡喚顏粉晶萃讓肌膚睡飽飽

忙碌的工作、生活，總讓不少女人每天失眠，連帶肌膚也跟著蠟黃、沒有好氣色，再怎麼保養都沒用，而且根據科學家研究，皮膚最容易...

女孩的夏天涼麵午餐：泰式櫛瓜麵

一個人在家開伙，更要好好款待自己！自己煮食也能吃得清爽精緻，只要充分利用各種天然食材的特性，即使正在進行飲食控制一樣吃得...

巧納天邊一朵雲 Boucheron Contemplation頂級珠寶

即便天相總是瞬息萬變，天邊捲起的雲朵，伴上時而蔚藍、時而透明的晴空，像有股魔力般，總讓人忍不住執起手機、攝下影像，讓瞬間...

H&M、Charles & Keith夏季配件來助攻 教你妝點造型自帶氣場

夏天溫度時常飆高，服裝搭配相對簡單，因此要造型有亮點還能自帶氣場，有特色的配件不可少。新加坡平價時尚品牌Charles ...

搶搭振興券熱！平價時尚品牌推破盤優惠 買對放大不只三倍

由行政院主導的「三倍振興券」即將在下週7月15日正式使用，為搶發振興券財，平價時尚品牌因此頻推各類優惠，希望獲得消費者青...

打卡級！療癒可愛的夏日甜點／小海豹奶酪、櫻吹雪優格

熱愛烘焙的職業婦女–海頓媽媽來上菜，原來外面餐廳或咖啡館充滿創意的打卡甜點，在家中可以很輕易完成，還可以帶著小朋友們一起...

上次被秒殺！「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」又來了

2020年年初，愛金卡公司推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」，因袋裝造型十分可愛，一上市即銷售一空！很...

迷你碗裝超可愛！7-ELEVEN門市將限量開賣「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」

icash2.0的造型越來越多變，今年年初時愛金卡公司推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」，將經典泡麵包...

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

搶客！林務局國家森林遊樂區7月15日起 每人免費入園1次

試用期將結束！他聽完員工福利後傻眼 網笑：我當工讀就好

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

三倍券買台鐵車票規則看這！購票不找零、不退票可換票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。