H&M、Charles & Keith夏季配件來助攻 教你妝點造型自帶氣場

夏天溫度時常飆高，服裝搭配相對簡單，因此要造型有亮點還能自帶氣場，有特色的配件不可少。新加坡平價時尚品牌Charles & Keith的時髦皺摺紙袋包系列，一推出就獲得消費者詢問與關注。H&M則引進全新髮飾及太陽眼鏡單品，讓女孩們舉手投足之間都是焦點。

Charles & Keith今年夏天推出的皺摺紙袋包系列，包身以仿牛皮紙袋的材質經過特殊工藝壓製而成，創造出揉製皮革般的手感。內裡更是不馬虎地使用銀色亮光或漆面防潑水材質，細膩的作工讓整個包包既堅韌又柔軟，且兼具耐磨耐髒的實用性。除了經典俐落的黑色與仿牛皮紙原色的淺褐之外，還有岩石灰以及饒富趣味的潑墨圖騰，更推出多種包型如托特包、手提肩背包、手拿包、長夾等，中性的設計，讓個性獨特的女孩或男孩，都能展現與眾不同的時髦品味。

Charles & Keith縐褶感托特包 1,990元。圖／Charles & Keith提供

不只能靠包包來打造搶眼造型，上半身的配件也是重點，因此H&M準備一系列嚢括髮夾、太陽眼鏡、耳環，戒指及頸鍊，讓女孩們能有百變的穿搭特色。呼應夏天氛圍，這系列配飾以粉色系為主色調，H&Ｍ將天藍色、甜美綿花糖粉色與檸檬黃色運用於簡約設計，讓髮飾在頭髮上營造出繽紛對比，為整體造型增添時尚感。或是利用金屬結構配上經典珍珠或當下最流行的大理石花紋，創造出別具知性精緻優雅風格。

Charles & Keith大型縐褶感托特包2,190元。圖／Charles & Keith提供

H&M夏季配飾髮夾199元。圖／H&M提供

Charles & Keith縐褶感手提包1,790元。圖／Charles & Keith提供

H&M夏季配飾耳環199元。圖／H&M提供