搶搭振興券熱！平價時尚品牌推破盤優惠 買對放大不只三倍

由行政院主導的「三倍振興券」即將在下週7月15日正式使用，為搶發振興券財，平價時尚品牌因此頻推各類優惠，希望獲得消費者青睞。GU提供超過200項指定商品最低優惠290元起的超值價；而GAP則是整合線上與線下，祭出全場商品4折起，最低198元起。另外，iROO也推出了結合實體振興消費三倍券即可獲得超過三倍價值的回饋。

針對振興券上路，GU自7月17日起到7月30日為止，舉辦連續14天的「振興經濟學」活動，除了備有超過200項指定產品優惠，品牌APP會員期間內消費不限金額，可再加碼參加網路商店「時尚振興券活動」，最高可省達300元。此外，假日到店消費滿額可獲得限量迷你小包，還有包括了GREATEST HITS經典樂團、TEZUKA OSAMU手塚治虫、漫威X戰警、TRON創：電子世界爭霸戰、PAC MAN小精靈等聯名系列，還能享有兩件合購，再折100元的優惠，平均每件更是不到250元。

「三倍振興券」即將在下週7月15日正式使用，為搶發振興券財，平價時尚品牌因此頻推各類優惠。圖／GAP提供

GAP搭振興券的順風車，從即日起官網與實體店面，同步舉辦夏日減價活動，像是最經典的美式Logo T恤，349元即可入手。女裝系列中的One Piece洋裝及藍染綁帶褲裝皆享有全面4折起的優惠，而於今年初推出的1969經典高級牛仔系列，女款洋裝更推出低至2折。男性的多款水洗牛仔長褲及吊帶褲也低至2折；同時為迎接夏日，多色百搭短褲，折扣後後不到600元即可入手。而iROO則表示，凡於7月15日起至8月15日為止，持實體振興券至門市購物，滿1,000元，即獲得時尚振興禮，結帳金額3,300元現折300元，再贈360元購物金。

於「振興經濟學」活動期間，假日到GU店內消費滿額可獲得限量迷你小包。圖／GU提供