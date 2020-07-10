打卡級！療癒可愛的夏日甜點／小海豹奶酪、櫻吹雪優格

熱愛烘焙的職業婦女–海頓媽媽來上菜，原來外面餐廳或咖啡館充滿創意的打卡甜點，在家中可以很輕易完成，還可以帶著小朋友們一起做，想要自製點心，沒有想像中這麼又花時間，幾個簡單步驟，天天都有讓人驚喜的作品喔。

小海豹奶酪：像餐廳打卡甜點一樣超萌可愛。圖／幸福文化提供

【海頓媽媽點心教室：小海豹奶酪】

小海豹奶酪作法簡單，做好放冰箱，隨時想吃小點心就有。做成可愛的小海豹，萌萌的捨不得吃啊！大人小孩都喜歡。

【材料準備】

小海豹奶酪約6小杯

吉利丁片 3片（約8g）

砂糖 40g

鮮奶 180g

動物性鮮奶油 140g

香草醬 1/2 小匙

草莓果醬 少許

巧克力 少許

【製作步驟】

1.將吉利丁片泡冰塊水軟化（只泡水吉利丁有可能會融化，份量變少會影響凝固）。

2.將鮮奶、動物性鮮奶油和砂糖放入鍋子裡，用小火加熱至砂糖融化，不用煮到滾，熄火。

3.將泡軟的吉利丁片擰乾水份，加入鮮奶鍋裡融化，攪拌均勻， 再加1/2 小匙香草醬攪拌均勻。

4.將奶酪液倒入杯子模，如果有氣泡產生要撈掉，再以保鮮膜包住，放入冰箱冷藏至奶酪凝固約2 ∼ 4小時。

5.完全凝固之後，用牙籤沾融化的巧克力，先畫出海豹的鼻子和眼睛，再畫出其它五官細節。

6.最後用草莓果醬畫出腮紅即完成。

變化款：這款奶酪也可以畫出其他可愛表情或其他小動物，可以讓小孩自由創作喔！

【海頓媽媽點心教室：櫻吹雪優格】

好像漫步在落纓繽紛的小徑，發揮你的美感，優格也可以吃得很藝術喔！

【材料準備】

櫻吹雪優格：用牙籤沾取混合黑炭可可粉的優格畫出樹幹。圖／幸福文化提供

自製優格或市售原味優格 適量

覆盆子粉 適量

乾燥草莓粒 適量

黑炭可可粉 適量

櫻吹雪優格：相當浪漫的櫻吹雪優格。圖／幸福文化提供

【製作步驟】

1. 將原味優格倒入容器裡。原味優格加入少許覆盆子粉混合均勻，用湯匙背面舀入一些在原味優格上，大約畫三角形當成櫻花樹的基礎形狀。

2. 在三角形的覆盆子優格上，撒上一些乾燥草莓粒，做出櫻花的感覺。

3. 用牙籤沾取混合黑炭可可粉的優格，在樹的下方畫出樹幹，櫻花中間畫出樹枝即完成。

【以上摘文選自《海頓媽媽的烘焙實驗廚房》、作者：海頓媽媽、圖文：幸福文化提供、整理：記者柯意如】