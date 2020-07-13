繽紛盛夏玩出A級享受，善用振興券讓你玩樂三倍大

繽紛盛夏，出遊必備Galaxy A系列，玩出A級享受。 圖／陳立凱 提供

後疫情時期，面對各種活動解封，讓已經悶壞了的民眾紛紛迫不及待想出遊，無法出國透過國內旅遊也能發掘以往經常忽略的台灣之美。而喜愛拍照記錄生活，隨時離不開影音娛樂享受的小資族們，外出隨身不可少的當然就是手機、無線耳機、平板，這三法寶在手，生活娛樂一把罩！

三星Galaxy A系列近年相當受到年輕族群歡迎，不僅價格實惠，最新Galaxy A71和Galaxy A51粉彩色系外觀搭配幾何線條的時尚美背設計，更是從包包一拿出來馬上成為矚目焦點。而想要為旅程拍下令朋友狂按讚的美照，相機功能當然也不能馬虎，4顆鏡頭要遠要近全都滿足，其中123度超廣角鏡頭，更是能將眼睛所見的美景全都收入手機裡。再加上美顏自拍鏡頭還有多種濾鏡效果可以套用，IG分享吸讚就靠它。而超大電量電池，更可以讓人外出玩樂一整天都不怕沒電，真的玩太瘋，A71還支援Type-C 25W閃電快充技術，快速回血。漫長車程中，用手機導航、串連車內系統播放音樂，更讓Galaxy A系列懂拍懂玩一刻不停歇。

Galaxy A51搭載4鏡頭，以及3200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，秀出不同照片style。 圖／陳立凱 提供

Galaxy A71搭載4+1顆鏡頭，隨時精準捕捉最美時刻，輕鬆拍出A級美照。 圖／陳立凱 提供

路途中除了用手機導航，還可串連車內系統播放音樂，Galaxy A系列在手，娛樂不停歇。 圖／陳立凱 提供

如果要在外過夜，超輕薄方便攜帶的Galaxy Tab S5e/S6 Lite平板電腦也別忘記隨手帶著說走就走。大螢幕加上杜比環繞音效，讓外宿時也能擁有頂級劇院級影音享受，就連週末新劇上架也進度不落拍。其中，Galaxy S6 Lite還支援S Pen，不管是臨時有工作任務，還是想要和旅伴討論隔天行程，一機在手，玩樂、工作輕鬆秒切換。

Galaxy S6 Lite擁有美型輕薄機身，外出遊玩隨身攜帶也無負擔。 圖／陳立凱 提供

Galaxy S6 Lite支援S Pen，透過大螢幕跟旅伴討論隔天進度、隨手註記更方便。 圖／陳立凱 提供

Galaxy S6 Lite支援S Pen，輕鬆繪圖後製網美照，分享更有Fu。 圖／陳立凱 提供

另外，不管搭配手機或平板，真無線耳機也不能少，不管在任何場合都可以享受影音內容不受限。Galaxy Buds+除了外型可愛，還有消費者最在意的通話降噪功能，價格也相當有競爭力，路途中用手機聽音樂、打遊戲不受外界打擾，晚上躺著用平板追劇還可以更沈浸在劇情裡。

輕薄大螢幕的Galaxy S6 Lite，讓你外出遊玩追劇進度也不落拍。 圖／陳立凱 提供

搭配Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，任何場合都可享受影音內容不受限。 圖／陳立凱 提供

政府振興三倍券活動即將開跑，台灣三星也推出「今夏振興買起來」活動響應，即日起至8月31日止，於全台三星智慧館購買指定Galaxy系列機型即享「滿萬送千振興優惠方案」，購機消費滿10,000元即送1,000元配件購物金，以此類推，最高可送3,000元指定配件購物金。加上三星智慧館每個機型都還有獨家優惠，現在入手真的是最好的時機，現在就快進來看看哪一支手機適合你 https://reurl.cc/kdAAXG