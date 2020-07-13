繽紛盛夏玩出A級享受，善用振興券讓你玩樂三倍大

聯合報 / 黃筱晴

繽紛盛夏，出遊必備Galaxy A系列，玩出A級享受。 圖／陳立凱 提供
繽紛盛夏，出遊必備Galaxy A系列，玩出A級享受。 圖／陳立凱 提供

後疫情時期，面對各種活動解封，讓已經悶壞了的民眾紛紛迫不及待想出遊，無法出國透過國內旅遊也能發掘以往經常忽略的台灣之美。而喜愛拍照記錄生活，隨時離不開影音娛樂享受的小資族們，外出隨身不可少的當然就是手機、無線耳機、平板，這三法寶在手，生活娛樂一把罩！

三星Galaxy A系列近年相當受到年輕族群歡迎，不僅價格實惠，最新Galaxy A71和Galaxy A51粉彩色系外觀搭配幾何線條的時尚美背設計，更是從包包一拿出來馬上成為矚目焦點。而想要為旅程拍下令朋友狂按讚的美照，相機功能當然也不能馬虎，4顆鏡頭要遠要近全都滿足，其中123度超廣角鏡頭，更是能將眼睛所見的美景全都收入手機裡。再加上美顏自拍鏡頭還有多種濾鏡效果可以套用，IG分享吸讚就靠它。而超大電量電池，更可以讓人外出玩樂一整天都不怕沒電，真的玩太瘋，A71還支援Type-C 25W閃電快充技術，快速回血。漫長車程中，用手機導航、串連車內系統播放音樂，更讓Galaxy A系列懂拍懂玩一刻不停歇。

Galaxy A51搭載4鏡頭，以及3200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，秀出不同照片style。 圖／陳立凱 提供
Galaxy A51搭載4鏡頭，以及3200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，秀出不同照片style。 圖／陳立凱 提供

Galaxy A71搭載4+1顆鏡頭，隨時精準捕捉最美時刻，輕鬆拍出A級美照。 圖／陳立凱 提供
Galaxy A71搭載4+1顆鏡頭，隨時精準捕捉最美時刻，輕鬆拍出A級美照。 圖／陳立凱 提供

路途中除了用手機導航，還可串連車內系統播放音樂，Galaxy A系列在手，娛樂不停歇。 圖／陳立凱 提供
路途中除了用手機導航，還可串連車內系統播放音樂，Galaxy A系列在手，娛樂不停歇。 圖／陳立凱 提供

如果要在外過夜，超輕薄方便攜帶的Galaxy Tab S5e/S6 Lite平板電腦也別忘記隨手帶著說走就走。大螢幕加上杜比環繞音效，讓外宿時也能擁有頂級劇院級影音享受，就連週末新劇上架也進度不落拍。其中，Galaxy S6 Lite還支援S Pen，不管是臨時有工作任務，還是想要和旅伴討論隔天行程，一機在手，玩樂、工作輕鬆秒切換。

Galaxy S6 Lite擁有美型輕薄機身，外出遊玩隨身攜帶也無負擔。 圖／陳立凱 提供
Galaxy S6 Lite擁有美型輕薄機身，外出遊玩隨身攜帶也無負擔。 圖／陳立凱 提供

Galaxy S6 Lite支援S Pen，透過大螢幕跟旅伴討論隔天進度、隨手註記更方便。 圖／陳立凱 提供
Galaxy S6 Lite支援S Pen，透過大螢幕跟旅伴討論隔天進度、隨手註記更方便。 圖／陳立凱 提供

Galaxy S6 Lite支援S Pen，輕鬆繪圖後製網美照，分享更有Fu。 圖／陳立凱 提供
Galaxy S6 Lite支援S Pen，輕鬆繪圖後製網美照，分享更有Fu。 圖／陳立凱 提供

另外，不管搭配手機或平板，真無線耳機也不能少，不管在任何場合都可以享受影音內容不受限。Galaxy Buds+除了外型可愛，還有消費者最在意的通話降噪功能，價格也相當有競爭力，路途中用手機聽音樂、打遊戲不受外界打擾，晚上躺著用平板追劇還可以更沈浸在劇情裡。

輕薄大螢幕的Galaxy S6 Lite，讓你外出遊玩追劇進度也不落拍。 圖／陳立凱 提供
輕薄大螢幕的Galaxy S6 Lite，讓你外出遊玩追劇進度也不落拍。 圖／陳立凱 提供

搭配Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，任何場合都可享受影音內容不受限。 圖／陳立凱 提供
搭配Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，任何場合都可享受影音內容不受限。 圖／陳立凱 提供

政府振興三倍券活動即將開跑，台灣三星也推出「今夏振興買起來」活動響應，即日起至8月31日止，於全台三星智慧館購買指定Galaxy系列機型即享「滿萬送千振興優惠方案」，購機消費滿10,000元即送1,000元配件購物金，以此類推，最高可送3,000元指定配件購物金。加上三星智慧館每個機型都還有獨家優惠，現在入手真的是最好的時機，現在就快進來看看哪一支手機適合你 https://reurl.cc/kdAAXG

即日起至8月31日止，三星智慧館「Galaxy全系列滿萬送千 最高可送$3,000」活動，購買指定機型滿萬送千，現在全套入手正是時候。 圖／陳立凱 提供
即日起至8月31日止，三星智慧館「Galaxy全系列滿萬送千 最高可送$3,000」活動，購買指定機型滿萬送千，現在全套入手正是時候。 圖／陳立凱 提供

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