經濟部提振疫後零售商機 文創設計好物市集周末登場

為振興消費、創造零售商機，經濟部商業司邀集全國知名特色的零售業，共同辦理一系列的主題行銷活動，首站在台北東區，以「設計好物」為主題，共同辦理「好享購-設計好物‧市集」活動，將在本周六登場。

這項活動是由商業司與台北市商業處及台北市東區商圈發展協會共同舉辦，地點在象徵時尚的台北市東區的大安路一段51巷口，活動將在7月11日、7月12日二天的下午3時至9時登場，現場邀請50家設計文創與伴手禮等特色業者共襄盛舉。

商業司指出，活動現場攤位種類五花八門，有知名的台灣現代茶品牌「京盛宇」、由台灣職人將磁磚變身為器具的「食磚器具販賣所」，以及傳承自日本天然酵母麵包大師志賀勝榮的「味覺的感動」，不管是提高生活品質的居家生活類商品、滿足味蕾及養生需求的美食與營養保健，又或是符合個人品味的服飾鞋包配件等應有盡有。

此外，活動現場還有好康大放送，「市集尋寶集點趣」、「5告有禮抽獎趣」，只要在現場消費滿佰即可獲得1點，集滿3點就能獲得50元抵用券，集滿5點就有機會抽中知名文創設計與伴手禮商品。

例如：江口設計、食磚器具販賣所、京盛宇、松一製茶等，獎項總金額高達20萬元。另還能透過「金幣滿滿拍照趣」小遊戲與有獎徵答活動，獲得各式小禮與現場折價券。同時，許多店家也響應本次活動祭出滿額折價、打卡優惠或滿額送贈品等各式購物優惠。

7月11日、7月12日二天活動現場除設有50攤質感手作、針織布藝與服裝飾品等設計好物外，活動舞台也將邀請葉祖廷、林鴻宇、李丹與浪LIVE直播主...等多組表演者於現場進行音樂、魔術演出及現場互動。