國旅租車自駕夯 新安產攻短期租借車保險

新冠肺炎疫情影響，租(借)車自駕出遊的需求攀升，有防疫意識也要有行車風險意識。新安東京海上產險10日表示，暑假出遊民眾，無論向車行租車或親友借車，出門前一小時，直接利用手機至「吉時保線上投保平台」投保「短期租借車險」，30秒快速試算，平均約3分鐘即可完成投保。

少少保費，可保障民眾最為重視的租(借)車碰撞事故及第三人責任的損失。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，一般民眾在租車、借車時，其實最在意的是發生交通事故時，多數行車事故都需由租(借)車的駕駛人承擔理賠風險，因為車子不是自己的，擔心與租車公司來來回回責任歸屬紛爭，耗時又費心，若是跟親友借車的，還要煩惱怎跟親友交代，傷感情更傷荷包，建議為避免因意外傷了人情與錢包，還是自己投保，若遇事故要承擔理賠責任時，也不會造成他人的負擔。

為了提供最輕鬆、便利的使用者投保經驗，民眾至吉時保線上投保平台，僅需輸入姓名、電話等基本資料和選擇所需方案，不需輸入車號及相關車籍資料，手機上即可快速輕鬆完成試算及投保。

舉例來說，阿榮規劃振興券拿到手後，向堂哥借車跟三位好友來趟八天七夜環島自駕遊，出發前一小時已在吉時保線上投保平台完成身分認證，並完成投保短期租借車險，保費694元，保障範圍包含：假設借來的車與其他車輛發生碰撞事故，堂哥的車需要修復，最多賠10萬元；另外，對方的車受損及車內乘客受傷，車受損最多賠10萬元，而對方車內人受傷，每人最多賠50萬元，每事故最多賠100萬元。

若不幸發生交通事故，除謹記交通事故處理五步驟「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」，為節省民眾時間及簡化申辦理賠的程序，吉時保線上投保平台同時開放線上申請理賠。

只要登入吉時保線上投保平台，保戶專區中，填寫個人基本及交通事故相關資料，並上傳駕照正反面、行照、道路事故登記聯單的照片即可，後續理賠既會由專業且經驗豐富的新安東京海上產險理賠服務團隊協助民眾處理。

為迎接安心的租(借)車自駕旅遊，出發前只要用手機上網搜尋吉時保(www.luckybo.com)，或直接至吉時保線上投保平台，透過簡單、易懂的投保介面，試算投保短期租借車保險，讓安心旅遊有個最心安的行車保障。