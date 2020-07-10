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迷你碗裝超可愛！7-ELEVEN門市將限量開賣「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」碗蓋可掀開，還能看到裡面仿真的泡麵和肉燥。圖／愛金卡提供
「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」碗蓋可掀開，還能看到裡面仿真的泡麵和肉燥。圖／愛金卡提供

icash2.0的造型越來越多變，今年年初時愛金卡公司推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」，將經典泡麵包裝等比例縮小，可愛的迷你袋裝造型立即吸引大批粉絲搶買，許多人買不到更是頻頻敲碗。趁著暑假出遊旺季，愛金卡公司再次發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，將碗裝統一麵肉燥風味等比例縮小成迷你碗造型icash2.0，除了外型比照實體設計之外，就連碗蓋都可以掀開，還能看到裡面仿真的泡麵和肉燥。

「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」首波7月8日上午11點於OPEN POINT App開賣，限量1,000個在1分鐘內就被秒殺，7月15日將於全台7－ELEVEN門市限量開賣（部份門市將於7月14日上架，數量依各門市庫存為準），想要入手快把握這次機會。

目前icash2.0已可搭乘捷運、火車、公車，並可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、烏弄原茶、貢茶、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、臺北市立動物園、新竹市立動物園、高雄棧貳庫、台亞加油站、京站時尚廣場等眾多通路使用，指定櫃位及店家依現場公告為準。icash2.0全卡友可至活動網頁完成登錄，今年9月30日前當月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元可享星巴克好友分享券1張，每人每月最高送10張，活動詳見icash官網。

愛金卡公司發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，將碗裝統一麵肉燥風味等比例縮小成迷你碗造型icash2.0。圖／愛金卡提供
愛金卡公司發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，將碗裝統一麵肉燥風味等比例縮小成迷你碗造型icash2.0。圖／愛金卡提供
愛金卡公司發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，7月15日將於全台7－ELEVEN門市限量開賣。圖／愛金卡提供
愛金卡公司發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，7月15日將於全台7－ELEVEN門市限量開賣。圖／愛金卡提供
愛金卡公司發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，將碗裝統一麵肉燥風味等比例縮小成迷你碗造型icash2.0。圖／愛金卡提供
愛金卡公司發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，將碗裝統一麵肉燥風味等比例縮小成迷你碗造型icash2.0。圖／愛金卡提供

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