色彩與形制的後現代解讀 Berluti聯乘Brian Rochefort

衝突的質材貌似相異,但總在神奇之處,擁有巧妙的色彩或表現形式關聯。堅硬的陶瓷和柔軟的皮革能否有更多創意的花火交集?今日則有Berluti與創意總監Kris Van Assche帶來了全新可能:由Berluti攜手陶藝藝術家Brian Rochefort推出的全新跨界合作服裝與配飾系列,並預計將於2021年一月,全面上市。

原本就對陶瓷、陶藝擁有收藏熱忱的Kris Van Assche,不斷從陶藝的紋理和顏色中獲取靈感,甚至發現其與Berluti原本愛用的Patina古法染色技藝,頗有異曲同工之趣。對於這一系列的聯名合作,Kris Van Assche表示,「作為一個陶藝愛好者,我對Brian Rochefort的藝術展現一直深感敬佩、並且有幸收藏了他的傑作。能透過Berluti的視角來詮釋他的藝術觀點,我感到無比興奮。」

出生於1985年的陶瓷藝術家Brian Rochefort,2007年獲得羅德島設計學院的陶藝專業的藝術學士(Bachelor of Fine Arts),2017年並參與佛羅里達博卡拉頓藝術博物館 (Boca Raton Museum of Art)的「Regarding George Ohr」與紐約艾佛森美術館 (Everson Museum of Art)的「From Funk to Punk」,兩項博物館主題展出。