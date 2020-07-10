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色彩與形制的後現代解讀 Berluti聯乘Brian Rochefort
衝突的質材貌似相異，但總在神奇之處，擁有巧妙的色彩或表現形式關聯。堅硬的陶瓷和柔軟的皮革能否有更多創意的花火交集？今日則有Berluti與創意總監Kris Van Assche帶來了全新可能：由Berluti攜手陶藝藝術家Brian Rochefort推出的全新跨界合作服裝與配飾系列，並預計將於2021年一月，全面上市。
原本就對陶瓷、陶藝擁有收藏熱忱的Kris Van Assche，不斷從陶藝的紋理和顏色中獲取靈感，甚至發現其與Berluti原本愛用的Patina古法染色技藝，頗有異曲同工之趣。對於這一系列的聯名合作，Kris Van Assche表示，「作為一個陶藝愛好者，我對Brian Rochefort的藝術展現一直深感敬佩、並且有幸收藏了他的傑作。能透過Berluti的視角來詮釋他的藝術觀點，我感到無比興奮。」
出生於1985年的陶瓷藝術家Brian Rochefort，2007年獲得羅德島設計學院的陶藝專業的藝術學士（Bachelor of Fine Arts），2017年並參與佛羅里達博卡拉頓藝術博物館 （Boca Raton Museum of Art）的「Regarding George Ohr」與紐約艾佛森美術館 （Everson Museum of Art）的「From Funk to Punk」，兩項博物館主題展出。
而本系列受到火山與珍奇植物的啟發，衣物上既似熔岩、又像陶藝品表面釉料的流動感，加上斑斕、高亮度的豐富色彩，呈現有機、抽象，令人難以猜測，但感受到興奮能量的變形圖騰。他們似有機、似無機，像是一幅打翻的調色盤，心隨境轉，任欣賞者於其中自然取樣，解讀關於精神與美的無限解答。
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