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南柱赫穿Air Dior抱汪星人上鏡 王俊凱、林哲熹當飛人
DIOR MEN早前在邁阿密發表的2020早秋男裝中，與經典籃球品牌Jordan合作的Air Dior限量時裝系列即起上市，品牌發表由饒舌歌手Travis Scott演繹的形象圖，包括林哲熹、韓星南柱赫、大陸男星王俊凱也都詮釋了此系列，南柱赫抱著汪星人上鏡，展現大男孩的清新。
來自男裝創意總監Kim Jones和Jordan Brand聯手打造的Air Dior限量系列，以迪奧先生獨鍾的迪奧灰為基調，搭配海軍藍、純白色，在運動風的輕快中展現當代男性的風雅氣質，也向傳奇球星Michael Jordan所啟迪的八○年代美式運動休閒時裝（sportswear）精神致敬。
Air Dior展現的是經典中揮灑自由創意的精神，以剪裁工藝跳脫傳統運動服飾，羊毛西服簡約休閒，雅致的藍白條紋內襯休閒外套點綴Air Dior徽標鈕釦，飛行夾克和灰色麂皮連帽外套背面也印有Air Dior，袖口更有舉世聞名的Jumpman飛人標誌，服裝內裡則運用了DIOR的Oblique經典斜紋。Air Dior配件包括斜背包、皮夾、漁夫帽、項鍊和緹花領帶等，白色絲質方巾的法式印花也巧妙結合雙翼標誌；全系列Air Dior單品即起於微風信義專門店限量販售。
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