南柱赫穿Air Dior抱汪星人上鏡 王俊凱、林哲熹當飛人

DIOR MEN早前在邁阿密發表的2020早秋男裝中，與經典籃球品牌Jordan合作的Air Dior限量時裝系列即起上市，品牌發表由饒舌歌手Travis Scott演繹的形象圖，包括林哲熹、韓星南柱赫、大陸男星王俊凱也都詮釋了此系列，南柱赫抱著汪星人上鏡，展現大男孩的清新。

來自男裝創意總監Kim Jones和Jordan Brand聯手打造的Air Dior限量系列，以迪奧先生獨鍾的迪奧灰為基調，搭配海軍藍、純白色，在運動風的輕快中展現當代男性的風雅氣質，也向傳奇球星Michael Jordan所啟迪的八○年代美式運動休閒時裝（sportswear）精神致敬。