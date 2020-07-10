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南柱赫穿Air Dior抱汪星人上鏡 王俊凱、林哲熹當飛人

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
林哲熹身穿Air Dior系列服裝。圖／取自臉書
林哲熹身穿Air Dior系列服裝。圖／取自臉書

DIOR MEN早前在邁阿密發表的2020早秋男裝中，與經典籃球品牌Jordan合作的Air Dior限量時裝系列即起上市，品牌發表由饒舌歌手Travis Scott演繹的形象圖，包括林哲熹、韓星南柱赫、大陸男星王俊凱也都詮釋了此系列，南柱赫抱著汪星人上鏡，展現大男孩的清新。

來自男裝創意總監Kim Jones和Jordan Brand聯手打造的Air Dior限量系列，以迪奧先生獨鍾的迪奧灰為基調，搭配海軍藍、純白色，在運動風的輕快中展現當代男性的風雅氣質，也向傳奇球星Michael Jordan所啟迪的八○年代美式運動休閒時裝（sportswear）精神致敬。

Air Dior展現的是經典中揮灑自由創意的精神，以剪裁工藝跳脫傳統運動服飾，羊毛西服簡約休閒，雅致的藍白條紋內襯休閒外套點綴Air Dior徽標鈕釦，飛行夾克和灰色麂皮連帽外套背面也印有Air Dior，袖口更有舉世聞名的Jumpman飛人標誌，服裝內裡則運用了DIOR的Oblique經典斜紋。Air Dior配件包括斜背包、皮夾、漁夫帽、項鍊和緹花領帶等，白色絲質方巾的法式印花也巧妙結合雙翼標誌；全系列Air Dior單品即起於微風信義專門店限量販售。

Air Dior絲巾，10,500元。圖／DIOR提供
Air Dior絲巾，10,500元。圖／DIOR提供
饒舌歌手Travis Scott詮釋Air Dior限量時裝系列。圖／DIOR提供
饒舌歌手Travis Scott詮釋Air Dior限量時裝系列。圖／DIOR提供
大陸男星王俊凱詮釋Air Dior系列。圖／取自微博
大陸男星王俊凱詮釋Air Dior系列。圖／取自微博
林哲熹身穿Air Dior系列服裝。圖／取自臉書
林哲熹身穿Air Dior系列服裝。圖／取自臉書
Air Dior限量時裝系列來自男裝創意總監Kim Jones和Jordan Brand聯手打造。圖／DIOR提供
Air Dior限量時裝系列來自男裝創意總監Kim Jones和Jordan Brand聯手打造。圖／DIOR提供
大陸男星王俊凱詮釋飛揚灑脫的Air Dior系列。圖／取自微博
大陸男星王俊凱詮釋飛揚灑脫的Air Dior系列。圖／取自微博
南柱赫和汪星人一起上鏡，身穿Air Dior系列服裝。圖／取自IG
南柱赫和汪星人一起上鏡，身穿Air Dior系列服裝。圖／取自IG
Air Dior側背包，56,000元。圖／DIOR提供
Air Dior側背包，56,000元。圖／DIOR提供
全系列Air Dior單品於微風信義專門店限量販售。圖／DIOR提供
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林哲熹、南柱赫、王俊凱等男星近期都演繹了全新上市的Air Dior系列。圖／取自臉書、IG、微博
林哲熹、南柱赫、王俊凱等男星近期都演繹了全新上市的Air Dior系列。圖／取自臉書、IG、微博
大陸男星王俊凱詮釋Air Dior系列。圖／取自微博
大陸男星王俊凱詮釋Air Dior系列。圖／取自微博
Air Dior漁夫帽，14,500元。圖／DIOR提供
Air Dior漁夫帽，14,500元。圖／DIOR提供
大陸男星王俊凱詮釋Air Dior系列側背包，56,000元。圖／取自微博
大陸男星王俊凱詮釋Air Dior系列側背包，56,000元。圖／取自微博

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