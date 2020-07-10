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宋慧喬「8小時睡飽肌」秘密曝光！雪花秀潤燥精華升級

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
養出8小時睡飽肌的好氣色，喬妹化妝台上不可缺少的國民精華「潤燥養膚精華」。圖／雪花秀提供
養出8小時睡飽肌的好氣色，喬妹化妝台上不可缺少的國民精華「潤燥養膚精華」。圖／雪花秀提供

38歲女神宋慧喬，一直保持在最佳狀態，她的保養祕訣就是使用韓頂級保養品牌Sulwhasoo雪花秀的潤燥精華，今年雪花秀潤燥養膚精華推出升級第五代，並且引進7大保養新觀念，搶先試用的宋慧喬，面對拍戲、忙碌工作，依舊有著素顏的「8小時睡飽肌」。

新一代的雪花秀「潤燥養膚精華」，精選5大珍貴成分，包括芍藥、百合、玉竹、地黃、蓮花，以科學研究方式，萃取最強比例以1：1：3黃金配方比例，萃取出「滋陰養膚極萃」，讓肌膚可以展現年輕光澤，並建立出肌膚健康生態，展現8小時睡飽肌。

潤燥精華首度結合高科技與大數據分析應用，從1,041種漢方藥理成分、3,912種功效配方中打造出完美的養膚聖品，搭配著7大養膚新方法，養出抗老、睡飽8小時的好肌膚。

7大養膚方法包括針對臉部細紋加強按摩，夜間把精華與乳液、乳霜混合使用加強保濕，也能搭配眼部產品強化眼周保養，頸部也能使用潤燥精華。

或是也能搭配底妝使用，或先用化妝棉沾濕潤燥精華，冷藏後再敷於雙頰，最後在沐浴時，也能濕敷臉部，強化吸收。

「潤燥養膚精華」7大養膚新方式，讓肌膚健康更提升。圖／雪花秀提供
「潤燥養膚精華」7大養膚新方式，讓肌膚健康更提升。圖／雪花秀提供
搭配著按摩手法，「潤燥養膚精華」不只吸收更好，還能帶來好氣色。圖／雪花秀提供
搭配著按摩手法，「潤燥養膚精華」不只吸收更好，還能帶來好氣色。圖／雪花秀提供
雪花秀「潤燥養膚精華」60ml／2,880元、90ml／3,880元。圖／雪花秀提供
雪花秀「潤燥養膚精華」60ml／2,880元、90ml／3,880元。圖／雪花秀提供

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