家樂福每周五限量開賣南台灣蛋糕名品「多那之」蛋糕

家樂福聯手在南台灣超過30年以上的蛋糕名店「多那之」，7/10起獨家販售五款特製蛋糕，單價32~72元，每周五由「多那之」新鮮製作冷藏送至全台家樂福(量販店及便利購)，每款「多那之」蛋糕到店數量以各分店下單量為準，因特製款數量有限，售完要等下一個周五才會再進貨。

由「多那之」糕點師傅卓宗賢特別為家樂福獨家開發訂製的五款蛋糕，包括：「多那之」半月燒、「多拿之」芋泥布丁捲、「多那之」紅豆波斯頓派、「多那之」芋頭波斯頓派、「多那之」波蘿泡芙，僅在家樂福販售，每款保有「多那之」烘焙工法並且調配出新風味。