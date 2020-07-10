聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福每周五限量開賣南台灣蛋糕名品「多那之」蛋糕

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
「多那之」半月燒55元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」半月燒55元（盒）。圖／家樂福提供

家樂福聯手在南台灣超過30年以上的蛋糕名店「多那之」，7/10起獨家販售五款特製蛋糕，單價32~72元，每周五由「多那之」新鮮製作冷藏送至全台家樂福(量販店及便利購)，每款「多那之」蛋糕到店數量以各分店下單量為準，因特製款數量有限，售完要等下一個周五才會再進貨。

由「多那之」糕點師傅卓宗賢特別為家樂福獨家開發訂製的五款蛋糕，包括：「多那之」半月燒、「多拿之」芋泥布丁捲、「多那之」紅豆波斯頓派、「多那之」芋頭波斯頓派、「多那之」波蘿泡芙，僅在家樂福販售，每款保有「多那之」烘焙工法並且調配出新風味。

其中，「多那之」半月燒的特製餅皮搭配卡士達醬，餅皮香Q略帶嚼勁，綿密細緻香甜，55元（盒）。「多那之」紅豆波斯頓派則是搭配香氣濃郁的紅豆內餡，65元（盒）。「多那之」芋泥布丁捲採用大甲檳榔心芋頭餡，搭配清爽滑口的布丁，以及清新淡雅的芋泥，32元（盒）。「多那之」芋頭波斯頓派擁有柔軟綿密的口感，搭配黃金比例芋泥內餡，72元（盒）。至於「多那之」波蘿泡芙的外皮酥香，搭配香草卡士達，58元（盒）。

「多那之」芋泥布丁捲32元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」芋泥布丁捲32元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」芋頭波斯頓派72元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」芋頭波斯頓派72元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」紅豆波斯頓派65元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」紅豆波斯頓派65元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」波蘿泡芙58元（盒）。圖／家樂福提供
「多那之」波蘿泡芙58元（盒）。圖／家樂福提供

家樂福 量販店

延伸閱讀

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

竹市動物園7月10日為兩隻老虎慶生 特製肉塊冰蛋糕

包種茶、地瓜入餡！「波波諾諾」磅蛋糕 滿3000抵300

COLD STONE攜手Hershey's推「濃巧克力冰心蛋糕」！7-11獨家開賣，加碼「第二件6折」必衝

相關新聞

旅法得獎藝術家 在病房紀錄自己消失的乳頭

醫療進步，癌症不等於絕症，除了治療，正向態度也被證實可有效延長癌症患者壽命，讓患者拿起畫筆紀錄生命「彩繪希望」比賽，每兩...

家樂福每周五限量開賣南台灣蛋糕名品「多那之」蛋糕

家樂福聯手在南台灣超過30年以上的蛋糕名店「多那之」，7/10起獨家販售五款特製蛋糕，單價32~72元，每周五由「多那之...

BVLGARI繽紛秋色 柯佳嬿愛不釋手

寶格麗昨於台北101精品店舉辦2020秋冬配件預覽，近期因《想見你》熱播與《媽，別鬧了》開拍而成為話題焦點的金鐘視后柯佳...

Cartier線上亮相 珠寶歌頌大自然

卡地亞（Cartier）每年6、7月發表的重量級頂級珠寶新作一直是珠寶藏家最關注的焦點。今年因應變化，首度採用別開生面的...

UNIQLO家飾正式登台！網路獨賣AIRism寢具 全系列290元起涼爽舒眠蓋起來

不獨厚日本市場，UNIQLO也選在盛夏，正式在台推出AIRism寢具，不只是要消費者穿得涼爽，連睡覺時都要透心涼，一夜好...

不只保養臉部！3部位讓女人超顯老 頸部才會洩漏年齡

女人都想永保青春，無論在什麼年紀，都能展現自己最美好的一面，但許多人對於「青春」這兩個字的定義，都放在臉部的保養上，但往...

拚振興三倍券買氣 遠百滿3000送1500回饋50%創新高

遠東百貨年中慶開跑，鎖定政府振興三倍券上路，第二波大手筆加碼促銷，7月15日起持「紙本振興三倍券」當日單筆滿3,000元...

多款玫瑰調和！具可持續性的「愛在蕭邦」淡香精有故事

購買一款香水，除了香味迷人外，也能對地球的可持續性貢獻心力。頂級珠寶腕表品牌CHOPARD蕭邦，推出全新的「LOVE C...

讓雙眼穿上高級訂製服 DIOR經典五色眼影推全新12色

把時裝秀場上的設計元素融入旗下彩妝商品，是許多精品彩妝品牌串聯經典概念與貫徹品牌精神的策略。DIOR的高級訂製服向來是眾...

搶先振興！全國電子破盤活動連5天 滿額加1元入手熱門小家電

瞄準振興三倍券商機，全國電子搶先於7月10日起舉辦一連5天的破盤活動，共推出5項超狂回饋，揪顧客一同享受超值優惠、搶先振...

德瑞獨立製表三傑 齊匯亨得利三寶 專攻品味頂級客

談起高級鐘表收藏，舉世多以瑞士為尊；實情是，十八世紀以降至今，以格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮為首的德國製表，至今也...

《幽☆遊☆白書》 酷似小閻王的賴品妤是鐵粉

《幽☆遊☆白書》特展明天將在華山1914文化創意園區盛大開展，今天邀請媒體搶先看，其中同為《幽☆遊☆白書》粉絲的賴品妤立...

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

國5塞車有解方！ 運輸學會建議：通行費應提高為10倍

連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

居然沒清大？5G人才戰開打！半導體業最愛這5校新鮮人！

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。