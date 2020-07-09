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UNIQLO家飾正式登台！網路獨賣AIRism寢具 全系列290元起涼爽舒眠蓋起來
不獨厚日本市場，UNIQLO也選在盛夏，正式在台推出AIRism寢具，不只是要消費者穿得涼爽，連睡覺時都要透心涼，一夜好眠到天明，而且更佛心的是價格從290元起。
UNIQLO的AIRism系列內著，可以說是許多人的夏日救星，主打輕盈涼感，早就是品牌的長年的熱銷單品。而UNIQLO先前在日本市場就率先推出了以AIRism為材質的寢具系列，造成轟動，叫好又叫座，網路上更興起了代買熱潮。不過，品牌也聽到了台灣消費者的需求，所以在這一季，也將開賣包含單人床單、單人加大床單與枕頭套，價格最低從290元起，而且和內著一樣，具備了涼爽、柔滑和速乾的特性。
全新的AIRism寢具採用高科技「Cupra纖維」，能有效減輕流汗產生的悶熱感，並迅速排除濕氣；即使夏日夜晚睡到流汗，也能維持乾爽膚觸，享受一整晚的清爽舒眠。而且針對家飾搭配的需求，也提供灰色、白色、深咖啡與粉色，四種色彩選擇。其次，優異的速乾機能，清洗後能夠短時間快乾，搭配床單貼心的鬆緊帶床包設計與信封式枕頭套，讓更換寢具變得省時又輕鬆。UNIQLO預計於7月17日於網路商店，正式推出。
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