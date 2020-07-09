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不只保養臉部！3部位讓女人超顯老 頸部才會洩漏年齡
女人都想永保青春，無論在什麼年紀，都能展現自己最美好的一面，但許多人對於「青春」這兩個字的定義，都放在臉部的保養上，但往往忽略的這3個地方，才是真正顯老的部位。
一、眼周
眼睛是靈魂之窗，許多人在保養往往忽略眼周重要性。想要有一雙迷人、動人的雙眼，就要仔細保養著它，別出現細紋、乾紋、黑眼圈、魚尾紋。隨著年齡的增長，當然這些紋路會跟著出現，長期熬夜，沒有防曬，都是魚尾紋出現的最大主因。
除了在眼睛周圍抹上眼部精華、眼霜，搭配著按摩手法，更能有效地達到滋養與撫紋的效果，而最好的保養習慣，就是戒掉平日惡習，還有防曬的重要，兩者都有顧到，相信眼周老化不會找上門。
二、頸部
許多人保養時，往往注重著臉上的各種瑕疵，卻忽略了頸部保養的重要性，即使把妝容畫得再精緻，也遮掩不了頸部的老化，無論抬頭、低頭，都會看見薄薄、脆弱的頸部肌膚的吶喊。
頸部的脂肪不多，因此肌膚很薄弱，隨著年齡的增長，漸漸失去膠原蛋白，頸紋就這樣冒出來了。臉部的清潔、保水、防曬，其實頸部保養方式跟臉部沒有區別，只要在保養臉部時，也帶到頸部，同樣以按摩手法輕輕按摩，就算到了年紀也不用害怕。
三、手部
手是女人的第二張臉，許多人因為工作，每天都要許多手提、拿、扛的各種動作，久而久之，手上的皺紋就會變多，粗糙、乾燥、細紋多得手一看就顯老。
近期因為疫情關係勤洗手，也讓人越洗越乾燥，再加上使用酒精後，手的缺水程度，簡直來到了沙漠的狀態，建議可以一周使用一次去角質的磨砂產品後，再塗上護手霜，來滋養雙手。
清潔手時，可以使用濕紙巾來清潔，這樣可以避免水分流失，又能達到抑菌的功能。最重要是，手部防曬也不能少，膚色太黑的手，更容易凸顯年齡。
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