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拚振興三倍券買氣 遠百滿3000送1500回饋50%創新高

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東百貨年中慶第二波鎖定振興三倍券上路，史無前例回饋50%創新高。本報資料照片
遠東百貨年中慶第二波鎖定振興三倍券上路，史無前例回饋50%創新高。本報資料照片

遠東百貨年中慶開跑，鎖定政府振興三倍券上路，第二波大手筆加碼促銷，7月15日起持「紙本振興三倍券」當日單筆滿3,000元送1,500元，史無前例回饋50%創新高。

遠百7月10日至7月28日展開超級年中慶第二波檔期，服飾、家用部門單筆滿6,000元送300元、大家電單筆10,000元送1,000元、保健器材單筆5,000元送500元。13大銀行全館(數位3C、MUJI除外)單筆分期6,000元送200元、分期10,000元送400元，10大銀行數位3C、MUJI、遠百信義A13 sony單筆分期10,000元送500元。

三倍券7月15日起開放消費抵用，全台遠百推出持紙本振興三倍券，單筆消費滿3,000元送1,500元抵用券，內含500元1張、200元5張抵用券，全台限量20,000份，送完為止。500元抵用券7月15日至8月31日精名品單筆消費每滿5,000元可抵用；200元券分兩波於百貨服飾單筆消費每滿1,500元抵用。

另外，遠百同步針對化妝品、男女童裝、美食小吃等各大業種，推出優惠5折起振興價商品、優惠大禮包、振興Coupon券等多重回饋，主打讓消費者使用1,000元三倍券消費，可以買到原價6,000元商品，再搭配滿千送百回饋，可獲得超過6倍回饋。

7月15日起遠百各店再推出持紙本三倍券1千元消費送「振興Coupon券」，遠百信義A13憑紙本三倍券1,000元送5,000元振興Coupon券；板橋大遠百送5,550元；台中大遠百送4,350元；新竹大遠百送3,700元振興Coupon券。

各店端出振興價好物，遠百信義A13 city’super單筆消費滿2,000元，使用兩張不限面額實體振興券，就送北海道ROYCE’ 20片裝巧克力。遠百信義A13 Gianni Chiarini憑紙本振興券消費，加碼優惠現折50%，單筆最高折抵上限1,500元。

台中大遠百GIVENCHY第一代魅力4G煥彩蜜粉(正貨)＋玫瑰誘惑潤色修護美唇膏(正貨/限定色)＋紀凡希化妝包建議售價3,900元，振興價2,150元。台中大遠百荷柏園持振興券消費3,000元，櫃上商品可任選6,000元。

板橋大遠百推出「振興價3千元專區」LA MER濃縮精華露100ml、舒芙乳霜7ml、柔焦妝前乳3ml建議售價5,288元，振興價3,500元，限量20組。義廚寶新角色系列32cm深炒鍋＋32cm米克蘭諾多功能蒸籠建議售價5,380元，振興價3,000元。

遠百信義A13 city’super單筆消費滿2,000元，使用兩張不限面額實體振興券，送北海道ROYCE’ 20片裝巧克力。圖／遠百提供
遠百信義A13 city’super單筆消費滿2,000元，使用兩張不限面額實體振興券，送北海道ROYCE’ 20片裝巧克力。圖／遠百提供
台中大遠百荷柏園持振興券消費3,000元，櫃上商品可任選6,000元。圖／遠百提供
台中大遠百荷柏園持振興券消費3,000元，櫃上商品可任選6,000元。圖／遠百提供
台中大遠百GIVENCHY第一代魅力4G煥彩蜜粉(正貨)＋玫瑰誘惑潤色修護美唇膏(正貨/限定色)＋紀凡希化妝包建議售價3,900元，振興價2,150元。圖／遠百提供
台中大遠百GIVENCHY第一代魅力4G煥彩蜜粉(正貨)＋玫瑰誘惑潤色修護美唇膏(正貨/限定色)＋紀凡希化妝包建議售價3,900元，振興價2,150元。圖／遠百提供
百信義A13 Gianni Chiarini憑紙本振興券消費，加碼優惠現折50%，單筆最高折抵上限1,500元。圖／遠百提供
百信義A13 Gianni Chiarini憑紙本振興券消費，加碼優惠現折50%，單筆最高折抵上限1,500元。圖／遠百提供

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