旅法得獎藝術家 在病房紀錄自己消失的乳頭

醫療進步，癌症不等於絕症，除了治療，正向態度也被證實可有效延長癌症患者壽命，讓患者拿起畫筆紀錄生命「彩繪希望」比賽，每兩年舉辦一次，今年已是第八屆。喜愛藝術並留法進修的陳怡君，以素描將乳房全切手術的身體模樣，以｢自畫像｣為名投稿參賽，獲得癌症病友組第一名肯定。

因喜愛藝術而在台藝大在職專班畢業後留法進修的怡君，坦言直到現在，都在適應｢癌友｣身分，尤其是自己作品才獲法國布洛涅比揚古市公立優秀藝術人才獎第二名肯定，但第三期乳癌卻搶先｢藝術家簽證｣一步來敲門，讓她必須返國治療、不敢奢望歸程、做任何事提不起勁，還想寫遺書。

本來擔心被貼標籤，不想參加彩繪希望繪畫比賽，直到朋友鼓勵與說服，怡君才以素描將自己乳房全切手術的身體模樣，以｢自畫像｣呈現，怡君說，「透過素描將我的身體展示給別人看，除了是學習放下與接受，也是一個與自己和解的過程。｣

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出：「完成治療不容易，尤其結果不確定與不如預期，癌友、家屬及醫療團隊都需更多的支持，才能維持強健的心理素質以抵抗癌症威脅｣。本屆彩繪希望由癌症希望基金會與美商默沙東藥廠攜手合作，盼透過活動，將彩繪希望激勵人心的故事，持續傳播正面能量給更多人。

本屆彩繪希望共選出癌症病友、病患親友、醫療團隊及兒童特別組共31幅得獎作品，並於即日起線上展出，想欣賞更多的畫與話，可上癌症希望基金會官網，搜尋「希望藝廊」；明天（10日）中午12點半，繪畫比賽得主將暢談生命故事，觀看內容請上臉書搜尋「癌症希望基金會」。