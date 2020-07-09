多款玫瑰調和！具可持續性的「愛在蕭邦」淡香精有故事

購買一款香水，除了香味迷人外，也能對地球的可持續性貢獻心力。頂級珠寶腕表品牌CHOPARD蕭邦，推出全新的「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列，採用30種具有可持續性的天然精華，90%成分來自可持續來源的天然成分，且玻璃瓶身採用可回收的玻璃，也呼應蕭邦一直傳遞為地球盡一分心力的品牌精神。

蕭邦從1998年起，就成為坎城影展的首席珠寶，眾多巨星走上紅毯，未來將有LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精，成為最迷人的點綴香味，而且「LOVE」也是蕭邦最重要的品牌標誌、精神， 因為愛是無價之寶，能欣賞美的事物，也愛地球、愛周遭的朋友、伴侶與家人，更愛自己與生活。

而蕭邦在珠寶採購上，秉持著道德原則，這理念也延伸到香水上。

LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精使用30種，具有可持續性的天然精華，紙盒也是運用可回收紙張打造，都是希望為地球盡一分心力。

在香味方面，愛在蕭邦淡香精大量運用玫瑰花，前調就有土耳其玫瑰、塔伊夫玫瑰與玫瑰香酯交織柔和，搭配粉紅胡椒與天然肉桂，帶來明亮感。