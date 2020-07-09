快訊

【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多款玫瑰調和！具可持續性的「愛在蕭邦」淡香精有故事

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供

購買一款香水，除了香味迷人外，也能對地球的可持續性貢獻心力。頂級珠寶腕表品牌CHOPARD蕭邦，推出全新的「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列，採用30種具有可持續性的天然精華，90%成分來自可持續來源的天然成分，且玻璃瓶身採用可回收的玻璃，也呼應蕭邦一直傳遞為地球盡一分心力的品牌精神。

蕭邦從1998年起，就成為坎城影展的首席珠寶，眾多巨星走上紅毯，未來將有LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精，成為最迷人的點綴香味，而且「LOVE」也是蕭邦最重要的品牌標誌、精神， 因為愛是無價之寶，能欣賞美的事物，也愛地球、愛周遭的朋友、伴侶與家人，更愛自己與生活。

而蕭邦在珠寶採購上，秉持著道德原則，這理念也延伸到香水上。

LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精使用30種，具有可持續性的天然精華，紙盒也是運用可回收紙張打造，都是希望為地球盡一分心力。

在香味方面，愛在蕭邦淡香精大量運用玫瑰花，前調就有土耳其玫瑰、塔伊夫玫瑰與玫瑰香酯交織柔和，搭配粉紅胡椒與天然肉桂，帶來明亮感。

中調則是保加利亞玫瑰、大馬士革玫瑰與摩洛哥千葉玫瑰精粹，散發出獨特的甜美、辛辣衝擊感，後調則是土耳其玫瑰精粹、普羅旺斯蜂蜜、可可粉等，延續了愛的溫暖調性。瓶身上設計也有巧思，有著經典的金色心型，厚重的玻璃乘載著無限的愛。

蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦推出「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列。圖／鋒恩香水提供
蕭邦「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精100ml／4,100元。圖／鋒恩香水提供
蕭邦「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精100ml／4,100元。圖／鋒恩香水提供
蕭邦「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精30ml／2,000元、50ml／3,050元、100ml／4,100元。圖／鋒恩香水提供
蕭邦「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精30ml／2,000元、50ml／3,050元、100ml／4,100元。圖／鋒恩香水提供

珠寶

延伸閱讀

時尚界最耀眼的玫瑰！BlackPink Rosé成聖羅蘭全球大使　回顧她優雅冷豔的YSL穿搭史

101珠寶鐘表展／超可愛刺蝟！蕭邦獨一無二之作首登台

蕭邦Alpine Eagle腕錶經典迫降 展現威嚴雄鷹力量

相關新聞

旅法得獎藝術家 在病房紀錄自己消失的乳頭

醫療進步，癌症不等於絕症，除了治療，正向態度也被證實可有效延長癌症患者壽命，讓患者拿起畫筆紀錄生命「彩繪希望」比賽，每兩...

拚振興三倍券買氣 遠百滿3000送1500回饋50%創新高

遠東百貨年中慶開跑，鎖定政府振興三倍券上路，第二波大手筆加碼促銷，7月15日起持「紙本振興三倍券」當日單筆滿3,000元...

多款玫瑰調和！具可持續性的「愛在蕭邦」淡香精有故事

購買一款香水，除了香味迷人外，也能對地球的可持續性貢獻心力。頂級珠寶腕表品牌CHOPARD蕭邦，推出全新的「LOVE C...

讓雙眼穿上高級訂製服 DIOR經典五色眼影推全新12色

把時裝秀場上的設計元素融入旗下彩妝商品，是許多精品彩妝品牌串聯經典概念與貫徹品牌精神的策略。DIOR的高級訂製服向來是眾...

搶先振興！全國電子破盤活動連5天 滿額加1元入手熱門小家電

瞄準振興三倍券商機，全國電子搶先於7月10日起舉辦一連5天的破盤活動，共推出5項超狂回饋，揪顧客一同享受超值優惠、搶先振...

德瑞獨立製表三傑 齊匯亨得利三寶 專攻品味頂級客

談起高級鐘表收藏，舉世多以瑞士為尊；實情是，十八世紀以降至今，以格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮為首的德國製表，至今也...

《幽☆遊☆白書》 酷似小閻王的賴品妤是鐵粉

《幽☆遊☆白書》特展明天將在華山1914文化創意園區盛大開展，今天邀請媒體搶先看，其中同為《幽☆遊☆白書》粉絲的賴品妤立...

海綿寶寶、布丁狗超萌角色陸續登場！攜手潮牌打造超燒聯名款

「是誰住在深海的大鳳梨裡？」這句耳熟能詳的台詞，說明了海綿寶寶、派大星與章魚哥的超人氣，台灣潮牌Stayreal繼201...

夏季旅展強打「史上最低房價」 住宿券、餐券1.5折起

今年第一場實體旅展，也是往年夏季國內最大旅展「台北夏季旅展」將於下周五7/17~20在世貿一館展出，今年各家主打「三倍券...

政府三倍券不夠用！聯合數位文創藝文表演Fun倍送

聯合數位文創此次推出藝文表演活動振興方案中，除了提供Fun倍送優惠88折外，更開放限量索取超殺8折優惠名額。消費者可以鎖定自己喜歡的節目主動索取折扣碼，用最優惠的價格享受頂級演出饗宴。除了個人領用限量優惠外，活動期間只要購買指定節目票券，都可以再獲得一組好友折扣碼，讓大家可以分享優惠，邀好友共享藝文新生活，彌補防疫期間的社交限制。

范少勳用陽光笑容配裸男 夏天就是要穿花襯衫！

去年上映的熱門電影《從前，有個好萊塢》中，由布萊德彼特帶起花襯衫風潮延續至今，而受到九○年代復古風的影響，當年李奧納多狄...

簡單而體面 歐米茄OMEGA全新星座男仕腕表

曾經有句廣告文案這樣寫著「不要變成圓形、變成星星吧！」文案的弦外之音，意味著人類隨著歲月與時間的洗滌，不要過於圓融，反而...

熱門新聞

國5塞車有解方！ 運輸學會建議：通行費應提高為10倍

連假國5通行費漲10倍？通勤族大罵：根本在懲罰宜蘭人

居然沒清大？5G人才戰開打！半導體業最愛這5校新鮮人！

買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

史上最慘澹求職季！畢業生找工作面試必備「這兩題」

男友提議兩人月生活費預算總共6千元 她崩潰喊沒未來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。