聽新聞
test
0:00 / 0:00
多款玫瑰調和！具可持續性的「愛在蕭邦」淡香精有故事
購買一款香水，除了香味迷人外，也能對地球的可持續性貢獻心力。頂級珠寶腕表品牌CHOPARD蕭邦，推出全新的「LOVE CHOPARD 愛在蕭邦」淡香精系列，採用30種具有可持續性的天然精華，90%成分來自可持續來源的天然成分，且玻璃瓶身採用可回收的玻璃，也呼應蕭邦一直傳遞為地球盡一分心力的品牌精神。
蕭邦從1998年起，就成為坎城影展的首席珠寶，眾多巨星走上紅毯，未來將有LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精，成為最迷人的點綴香味，而且「LOVE」也是蕭邦最重要的品牌標誌、精神， 因為愛是無價之寶，能欣賞美的事物，也愛地球、愛周遭的朋友、伴侶與家人，更愛自己與生活。
而蕭邦在珠寶採購上，秉持著道德原則，這理念也延伸到香水上。
LOVE CHOPARD 愛在蕭邦淡香精使用30種，具有可持續性的天然精華，紙盒也是運用可回收紙張打造，都是希望為地球盡一分心力。
在香味方面，愛在蕭邦淡香精大量運用玫瑰花，前調就有土耳其玫瑰、塔伊夫玫瑰與玫瑰香酯交織柔和，搭配粉紅胡椒與天然肉桂，帶來明亮感。
中調則是保加利亞玫瑰、大馬士革玫瑰與摩洛哥千葉玫瑰精粹，散發出獨特的甜美、辛辣衝擊感，後調則是土耳其玫瑰精粹、普羅旺斯蜂蜜、可可粉等，延續了愛的溫暖調性。瓶身上設計也有巧思，有著經典的金色心型，厚重的玻璃乘載著無限的愛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言