讓雙眼穿上高級訂製服 DIOR經典五色眼影推全新12色

把時裝秀場上的設計元素融入旗下彩妝商品，是許多精品彩妝品牌串聯經典概念與貫徹品牌精神的策略。DIOR的高級訂製服向來是眾所矚目的焦點，今年全球彩妝創意形象總監Peter Philips就以高訂時尚秀場、彩妝趨勢為靈感，推出2020全新「迪奧絕對搶眼系列」，包含眼影、睫毛膏和眼線，用多色選和新升級的質地，打造擁有高訂風質感與氣勢的妝容。

這次「迪奧絕對搶眼系列」網羅3種眼妝單品，最重要的主角就是「經典五色眼影」，除了重新打造全新粉盒、全新色選之外，還滿注5種保養成分，更柔滑好上色。質地共有柔霧、絲緞光、珠光、金屬光、閃耀光、打亮等6種全新妝效，Peter Philips也以品牌高級訂製服的配色為靈感打造出12款高級訂製色選，像是藍色丹寧、莓果紗裙、叢林豹紋、部落圖騰、特拉法加等。

全新粉盒的外盒飾以銀色logo、粉盒內改成銀色邊框，彩盤的中央色選壓印著宛如精心繡製的全新DIOR字樣，眼影刷也改良為能讓上妝更服貼、更便利。

其他兩款商品分別是「搶眼造型眼線筆」和「絕對搶眼飛翹睫毛膏」，獨特絲滑乳霜質地的眼線筆主打防水抗汗和24小時長效持妝，一頭是伸縮式筆尖，另一頭搭配氣墊刷頭的雙頭設計方便暈染、柔和線條，也減少攜帶的工具數量，還內建削筆器，能輕鬆削尖筆蕊。提供霧感與絲緞光兩種妝效，共12款色選。睫毛膏則變身養護型，全新配方滿注5種保養成分，可以妝營造更加濃密捲翹又持久的妝效，共推出黑、藍、棕3款常賣色選，以及1款可加強捲翹與璀璨光芒的限量「閃耀銀」。