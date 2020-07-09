搶先振興！全國電子破盤活動連5天 滿額加1元入手熱門小家電
瞄準振興三倍券商機，全國電子搶先於7月10日起舉辦一連5天的破盤活動，共推出5項超狂回饋，揪顧客一同享受超值優惠、搶先振興。
針對近期詢問度最高的冷氣、大尺寸電視、大容量多門冰箱、洗脫烘滾筒洗衣機、輕薄筆電等熱賣商品，全國電子推出近百款限時限量3C家電破盤價，多款冷氣破盤價直降2,000～4,000元再送標準安裝，指定款另享原廠優惠省更大。市價44,900元的HITACHI 11KG洗脫烘滾筒洗衣機現省4,490元再送總市值超過12,800元的多重大禮，等於現賺17,290元；指定大尺寸電視最高降幅達12,000元；伊萊克斯HEPA版吸塵器萬元有找就能入手；ASUS 14吋VivoBook S輕薄筆電23,900元不到，現省7,000元以上。
破盤活動期間全館指定冷氣、電視、冰箱、洗衣機、小家電、空氣清淨機、除濕機、洗碗機指定機種9折，MacBook Air系列滿萬折千，指定機種電視、冰箱、洗衣機、筆電再送獨家加碼禮。父親節電鬍刀早鳥優惠開跑，買指定機型加碼送全國電子獨家加碼禮，單品滿3,000元以上上網登錄再抽輝葉VSOFA按摩小沙發。不只單品破盤價降價送禮，購物不限金額6期0利率，單筆購物滿20,000元還可享「加1元多1件精選家電」，包括Oster隨我型果汁機、松木3人份星鑽厚釜電子鍋、法國樂美雅進口強化餐盤12件組都能1元帶回家。
近來各地氣溫頻創新高，民眾對於冷氣的需求暴增，全國電子冷氣破盤價再享「總統級精緻安裝」及「8年免費延長保固服務」，提供給顧客更完整的安心保固及售後服務，購機還可享市價20,500元Dyson pure cool二合一涼風空氣清淨機11,999元加價購、SHARP水活力空氣清淨機9,900元加價購等雙重加購方案。特定品牌空調指定機種還能享有原廠推出2,000～8,000元不等的現金回饋。活動期間刷特定銀行信用卡最高回饋6,000元，刷花旗銀行或星展銀行分期、單筆消費滿5,000元且申辦分期上網登錄再抽家電。
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