德國獨立製表三傑 齊匯亨得利三寶
談起高級鐘表收藏，舉世多以瑞士為尊；實情是，十八世紀以降至今，以格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮為首的德國製表，至今也有朗格（a.lange & söhne）、格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）兩大品牌，前後分別隸屬Richemont與Swatch兩大集團。瑞士專營獨立製表的「瑞博品（SwissPrimeBrands）」今日一口氣匯聚旗下Lang & Heyne、Romain Gauthier與Moritz Grossmann三個系出德國的獨立製表品牌，於亨得利三寶進行聯合鑑賞會，已從今日展開、並將維持至八月底為止。
同樣立基於格拉蘇蒂的Mortiz Grossmann，女性總裁Christine Hutter為製表師出身，並曾任職於朗格與格拉蘇蒂原創，兼容傳統德式高級製表的特色、但另批蹊徑。像是從傳統德系的3/4夾板「變形」為視覺更寬闊的2/3夾板，機芯橋板上的波紋打磨修飾也更為大氣；常見的「藍鋼」螺絲則改為特別的「紫棕」色螺絲，退火溫度需拿捏在攝氏正負20度間，相當考驗匠師功力。凸起的黃金套筒則提升了維修時對機芯的保護度，「德國銀」橋板除有更佳的耐蝕性，並散發雅致的香檳金光澤。本次展出則有一只BENU Heritage系列的Hamatic自動上鍊腕表與Power Reserve腕表，單價則約110萬起。
Lang & Heyne長方形表殼、開放式後底蓋的Georg腕表一直在不少高階收藏家中具高詢問度，表款系列名稱出自歷代德勒斯登（Dresden）王公貴族的名字。以白色大明火琺瑯燒製的表面，軌道式的分鐘刻度並具獨立小秒針顯示；同時Lang & Heyne並備有大量獨特、古典的指針形狀可供訂製，系列定價約在90至120萬不等、本次並有黑色表面新款到貨。最後Romain Gauthier的Raider系列Sea Bird腕表特殊的刀鋒型夾板，鋒銳線條與打磨，正與偏心紅色琺瑯表面呈現強烈衝突。而其專利的芝麻鏈上鍊系統，只要按壓左手邊的上鍊按紐，便能同時欣賞芝麻鍊節的轉動，同時少去傳統芝麻鍊系統的組裝繁複。全世界限量僅1只，建議售價約為492萬元。
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