德國獨立製表三傑 齊匯亨得利三寶

談起高級鐘表收藏，舉世多以瑞士為尊；實情是，十八世紀以降至今，以格拉蘇蒂（Glashutte）小鎮為首的德國製表，至今也有朗格（a.lange & söhne）、格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）兩大品牌，前後分別隸屬Richemont與Swatch兩大集團。瑞士專營獨立製表的「瑞博品（SwissPrimeBrands）」今日一口氣匯聚旗下Lang & Heyne、Romain Gauthier與Moritz Grossmann三個系出德國的獨立製表品牌，於亨得利三寶進行聯合鑑賞會，已從今日展開、並將維持至八月底為止。

同樣立基於格拉蘇蒂的Mortiz Grossmann，女性總裁Christine Hutter為製表師出身，並曾任職於朗格與格拉蘇蒂原創，兼容傳統德式高級製表的特色、但另批蹊徑。像是從傳統德系的3/4夾板「變形」為視覺更寬闊的2/3夾板，機芯橋板上的波紋打磨修飾也更為大氣；常見的「藍鋼」螺絲則改為特別的「紫棕」色螺絲，退火溫度需拿捏在攝氏正負20度間，相當考驗匠師功力。凸起的黃金套筒則提升了維修時對機芯的保護度，「德國銀」橋板除有更佳的耐蝕性，並散發雅致的香檳金光澤。本次展出則有一只BENU Heritage系列的Hamatic自動上鍊腕表與Power Reserve腕表，單價則約110萬起。