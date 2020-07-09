《幽☆遊☆白書》 酷似小閻王的賴品妤是鐵粉

《幽☆遊☆白書》特展明天將在華山1914文化創意園區盛大開展，今天邀請媒體搶先看，其中同為《幽☆遊☆白書》粉絲的賴品妤立委也蒞臨現場搶先一睹《幽☆遊☆白書》特展。

賴品妤一進入會場馬上熱血起來，無論是自己扮演過的藏馬、擁有超大胸肌的戶愚呂弟半身公仔、或是幻海跟鴉這兩個角色，都讓賴品妤湧現小時候的回憶。其中長大後的小閻王長相酷似賴品妤，讓她忍俊不住一起合影互動。