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《幽☆遊☆白書》 酷似小閻王的賴品妤是鐵粉

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
立委賴品妤酷似小閻王。記者潘俊宏／攝影
立委賴品妤酷似小閻王。記者潘俊宏／攝影

《幽☆遊☆白書》特展明天將在華山1914文化創意園區盛大開展，今天邀請媒體搶先看，其中同為《幽☆遊☆白書》粉絲的賴品妤立委也蒞臨現場搶先一睹《幽☆遊☆白書》特展。

賴品妤一進入會場馬上熱血起來，無論是自己扮演過的藏馬、擁有超大胸肌的戶愚呂弟半身公仔、或是幻海跟鴉這兩個角色，都讓賴品妤湧現小時候的回憶。其中長大後的小閻王長相酷似賴品妤，讓她忍俊不住一起合影互動。

《幽☆遊☆白書》由日本版權方與羚邦集團有限公司（Medialink Group Limited）授權監製，該特展一舉集結動畫中最精華的內容，包含四位角色的經典招式合影留念、四大篇章經典場景回顧等重要內容，還有超人氣反派戶愚呂(弟)角色專區，展場內同樣有懷舊主題電玩及現代電子角色扮演互動等多項精彩內容，與粉絲一同重溫《幽☆遊☆白書》的美好回憶。

《幽☆遊☆白書》粉絲賴品妤立委（左）今天現身展覽現場，與coser一起合影。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》粉絲賴品妤立委（左）今天現身展覽現場，與coser一起合影。記者潘俊宏／攝影
立委賴品妤酷似小閻王。記者潘俊宏／攝影
立委賴品妤酷似小閻王。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》粉絲賴品妤立委今天現身展覽現場，湧現小時候的回憶十分興奮。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》粉絲賴品妤立委今天現身展覽現場，湧現小時候的回憶十分興奮。記者潘俊宏／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫（右四）、立委賴品妤（右三）及多位coser今天一起現身《幽☆遊☆白書》特展。記者潘俊宏／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫（右四）、立委賴品妤（右三）及多位coser今天一起現身《幽☆遊☆白書》特展。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》粉絲賴品妤立委今天現身展覽現場。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》粉絲賴品妤立委今天現身展覽現場。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》特展今天舉辦媒體搶先看，現場擺設懷舊主題電玩。記者潘俊宏／攝影
《幽☆遊☆白書》特展今天舉辦媒體搶先看，現場擺設懷舊主題電玩。記者潘俊宏／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫（左）、立委賴品妤（右）r今天一起現身《幽☆遊☆白書》特展。記者潘俊宏／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫（左）、立委賴品妤（右）r今天一起現身《幽☆遊☆白書》特展。記者潘俊宏／攝影

賴品妤

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