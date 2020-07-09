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海綿寶寶、布丁狗超萌角色陸續登場！攜手潮牌打造超燒聯名款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ROCKCOCO與Sanrio聯名系列搖擺吧！喜拿短袖T恤1,180元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO與Sanrio聯名系列搖擺吧！喜拿短袖T恤1,180元。圖／ROCKCOCO提供

「是誰住在深海的大鳳梨裡？」這句耳熟能詳的台詞，說明了海綿寶寶、派大星與章魚哥的超人氣，台灣潮牌Stayreal繼2013年後，再度攜手合作。而ROCKCOCO也像是不甘示弱一樣，則找來催生出多個日本動漫巨星的三麗鷗（Sanrio）跨界，讓布丁狗、大耳狗喜拿與酷企鵝變身甜點美食家，躍上T恤賣萌。

Stayreal經營者的五月天阿信詮釋特製款的海綿寶寶T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal經營者的五月天阿信詮釋特製款的海綿寶寶T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal這次聯名系列還找來海綿寶寶的好夥伴們一同助陣，包括派大星、珊迪、章魚哥成為主角，品牌還緊扣時事，推出保持社交距離T恤、印有蟹堡王菜單的外送連帽上衣，讓消費者看了都能會心一笑。連夏日配件也超吸睛，包括吸管杯、後背包、襪子、老帽款款都值入手。不僅如此，身為Stayreal經營者的五月天阿信也是眾所皆知的海綿寶寶鐵粉，還為他首度打造量身訂製款，把最愛穿上身圓夢。而且，這次最值得關注的延伸至海綿寶寶工作的蟹堡王主題，還有Stayreal象徵鼠小小誤把海綿寶寶看作起司，一口吃掉最後變成方形鼠小小的趣味模樣，都是充滿創意的潮流單品。

ROCKCOCO與Sanrio聯名系列下午茶囉！短袖T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO與Sanrio聯名系列下午茶囉！短袖T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供

而布丁狗、大耳狗喜拿與酷企鵝與海綿寶寶相比，人氣一點也不輸，ROCKCOCO便以「我們的甜蜜時光」為主題，共同推出合作系列。所就能看到服裝上出現了各個角色分別大口暢飲著經典的珍珠奶茶、咖啡或是手拿香草冰淇淋的可愛圖案。而且ROCKCOCO還備有多款實搭T恤版型，可拉長身形比例的短版剪裁、不受身形拘束的寬版T恤，以及長版連帽上衣。顏色上除了廣受喜愛的經典黑、白之外，更加入了香草綠、蜜桃粉、莓果紫等清爽的冰淇淋色系，讓穿搭更繽紛亮眼，不管是與閨蜜一起穿，或當情侶裝曬恩愛都很適合。

Stayreal與海綿寶寶聯名系列特製款的海綿寶寶T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal與海綿寶寶聯名系列特製款的海綿寶寶T恤1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal與海綿寶寶聯名系列我要我要海綿寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與海綿寶寶聯名系列我要我要海綿寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

Stayreal與海綿寶寶聯名系列比奇堡社交距離寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與海綿寶寶聯名系列比奇堡社交距離寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

Stayreal與海綿寶寶聯名系列海綿寶寶迷你後背包1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與海綿寶寶聯名系列海綿寶寶迷你後背包1,480元。圖／Stayreal提供

布丁狗 冰淇淋 社交距離

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