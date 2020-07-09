海綿寶寶、布丁狗超萌角色陸續登場！攜手潮牌打造超燒聯名款

聯合數位文創此次推出藝文表演活動振興方案中，除了提供Fun倍送優惠88折外，更開放限量索取超殺8折優惠名額。消費者可以鎖定自己喜歡的節目主動索取折扣碼，用最優惠的價格享受頂級演出饗宴。除了個人領用限量優惠外，活動期間只要購買指定節目票券，都可以再獲得一組好友折扣碼，讓大家可以分享優惠，邀好友共享藝文新生活，彌補防疫期間的社交限制。

2020-07-09 15:06