LINE電腦版6.1更新 4個隱藏版好用功能別錯過

每天都會使用LINE的用戶，肯定有發現最近版本更新的幅度都有點大，尤其是許多常運用LINE進行工作溝通的使用者，對於LINE電腦版功能的進化肯定特別有感。最新LINE電腦版6.1針對群組視訊通話、瀏覽視窗介面、複製貼上功能，以及LINE社群訊息標示推出了更新，讓整體使用體驗更流暢而不受干擾。

群組視訊通話優化

因為疫情而起的視訊通話需求，這次更新又有4項優化，包括：同時通話最高人數上限從200人提升至500人；優化按鍵選單介面，位置一樣在畫面下方，但更新後當滑鼠移動到按鍵區時，按鍵選單才會顯示；優化通話對象的畫面縮圖位置改到畫面上方，視線較為水平比較容易看清楚，並新增靜音者顯示斜線紅色麥克風圖示，發言者為綠色音波圖示。同時，也優化分享螢幕介面，被分享的螢幕會顯示綠色邊框，畫面上也新增顯示「正在分享螢幕畫面」，更容易辨識。

整合媒體瀏覽視窗

之前在LINE中如果要點開照片，再點開影片，得做2次動作。更新後整合了媒體瀏覽器功能，只需點開一次，就可以瀏覽該聊天室中曾經傳送過的照片、影片，與GIF檔。

可直接複製貼上Excel格式

針對大家經常使用的複製貼上功能，現在從Excel中選取區塊，也可直接將選取範圍變成圖片貼到聊天室了。更新後，支援純文字或是圖片2種複製貼上的格式，分享內容更方便。

LINE社群可設定不顯示未讀訊息數