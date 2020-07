范少勳用陽光笑容配裸男 夏天就是要穿花襯衫！

去年上映的熱門電影《從前,有個好萊塢》中,由布萊德彼特帶起花襯衫風潮延續至今,而受到九○年代復古風的影響,當年李奧納多狄卡皮歐在《羅密歐與茱麗葉》中的花襯衫也再度受到熱議,繁複的印花圖騰帶來的高調、繽紛感搭配襯衫的隨興姿態,絕對是當紅的穿搭重點。

義大利品牌MSGM本季與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作推出許多搶眼單品,其中一款裸男滿版印花短袖襯衫短袖套裝運用天空藍、綠等顏色呈現健美裸男的體態與自然風情,更象徵愛情初乍時對於慾望、浪漫的渴求。金馬最佳新人范少勳前陣子就穿著這件套裝受訪,搭上陽光笑容簡直絕配!另外MSGM還打造了龍蝦、黃罌粟造型印花襯衫,用逗趣亮麗的生物與植物排列出討喜幽默的圖樣組合,讓青春偶像TFBOYS王俊凱穿起來格外可愛。