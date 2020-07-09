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范少勳用陽光笑容配裸男 夏天就是要穿花襯衫！
去年上映的熱門電影《從前，有個好萊塢》中，由布萊德彼特帶起花襯衫風潮延續至今，而受到九○年代復古風的影響，當年李奧納多狄卡皮歐在《羅密歐與茱麗葉》中的花襯衫也再度受到熱議，繁複的印花圖騰帶來的高調、繽紛感搭配襯衫的隨興姿態，絕對是當紅的穿搭重點。
義大利品牌MSGM本季與柏林知名藝術家Nobert Bisky合作推出許多搶眼單品，其中一款裸男滿版印花短袖襯衫短袖套裝運用天空藍、綠等顏色呈現健美裸男的體態與自然風情，更象徵愛情初乍時對於慾望、浪漫的渴求。金馬最佳新人范少勳前陣子就穿著這件套裝受訪，搭上陽光笑容簡直絕配！另外MSGM還打造了龍蝦、黃罌粟造型印花襯衫，用逗趣亮麗的生物與植物排列出討喜幽默的圖樣組合，讓青春偶像TFBOYS王俊凱穿起來格外可愛。
而金鐘最佳男配角溫昇豪最近也愛上各式花襯衫，像是Salvatore Ferragamo春夏的一件印花絲質襯衫，就是以雕像與建築作為圖樣主題，配色也很有歐洲島嶼風情，充滿度假的瀟灑帥氣。另一件穿在西裝裡的PS by Paul Smith幽浮印花短袖襯衫則是讓正裝在冷靜低調中多了點調皮的想像空間，展現男人與男孩氣質混搭的魅力。
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