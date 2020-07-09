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簡單而體面 歐米茄OMEGA全新星座男仕腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
新款星座系列男表，悉數使用了歐米茄大師同軸擒縱8900 / 8901自動上鍊機芯。圖 / OMEGA提供。
新款星座系列男表，悉數使用了歐米茄大師同軸擒縱8900 / 8901自動上鍊機芯。圖 / OMEGA提供。

曾經有句廣告文案這樣寫著「不要變成圓形、變成星星吧！」文案的弦外之音，意味著人類隨著歲月與時間的洗滌，不要過於圓融，反而應該展現出自己獨特的個性。一個人的個性，當然會隨時間洗刷、形塑於內，但顯於外的除了衣著，更有手上配戴的腕表，無聲演示了習氣與審美。歐米茄（OMEGA）推出全新星座系列男表，將經典與雋永、簡約和體面，輕鬆融於手腕之上。

全新41毫米表款維持了星座系列經典的扣爪以與表殼兩端的半月形刻面設計，而無論是精鋼、半金或18K金款式，多數表款的表圈皆以拋光陶瓷製造，以復刻原版在1982年「曼哈頓」腕表所採用的藍寶石水晶玻璃、原汁原味；其中僅有一款精鋼款式獨樹一格，以精鋼表圈配上黑色的羅馬數字，其餘則是以品牌經典的Ceragold™瓷金或液態金屬打造而成，並全數運用了經過METAS認證的歐米茄大師同軸擒縱8900 / 8901自動上鍊機芯。

而如果想展現典雅的高級感，源自18世紀的寶珀（Blancpain）和歐米茄同屬Swtach Group集團，今年也有一只新款的Villeret Ultraplate超薄腕表，38毫米的精鋼表殼，微微變形的羅馬時標搭配上鏤空的柳葉型指針，馭繁於簡，讓由而內外的自信，與星光爭輝。

Blancpain，Villeret Ultraplate腕表，自動上鍊機芯，精鋼，38毫米，時間顯示，30萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain，Villeret Ultraplate腕表，自動上鍊機芯，精鋼，38毫米，時間顯示，30萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
新款OMEGA星座系列男仕腕表，展現如星座般的銳利閃耀氣質。圖 / OMEGA提供。
新款OMEGA星座系列男仕腕表，展現如星座般的銳利閃耀氣質。圖 / OMEGA提供。
招牌的「扣爪」式設計，是星座系列的視覺經點設計。圖 / OMEGA提供。
招牌的「扣爪」式設計，是星座系列的視覺經點設計。圖 / OMEGA提供。

腕表 星座 羅馬

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