簡單而體面 歐米茄OMEGA全新星座男仕腕表

曾經有句廣告文案這樣寫著「不要變成圓形、變成星星吧！」文案的弦外之音，意味著人類隨著歲月與時間的洗滌，不要過於圓融，反而應該展現出自己獨特的個性。一個人的個性，當然會隨時間洗刷、形塑於內，但顯於外的除了衣著，更有手上配戴的腕表，無聲演示了習氣與審美。歐米茄（OMEGA）推出全新星座系列男表，將經典與雋永、簡約和體面，輕鬆融於手腕之上。

全新41毫米表款維持了星座系列經典的扣爪以與表殼兩端的半月形刻面設計，而無論是精鋼、半金或18K金款式，多數表款的表圈皆以拋光陶瓷製造，以復刻原版在1982年「曼哈頓」腕表所採用的藍寶石水晶玻璃、原汁原味；其中僅有一款精鋼款式獨樹一格，以精鋼表圈配上黑色的羅馬數字，其餘則是以品牌經典的Ceragold™瓷金或液態金屬打造而成，並全數運用了經過METAS認證的歐米茄大師同軸擒縱8900 / 8901自動上鍊機芯。