蘋果開學季優惠活動今開跑 買指定Mac、iPad送AirPods

迎接即將到來的暑假，以及振興三倍券帶來的消費潮，蘋果搶先推出開學季優惠專案，在校及新入學大專院校學生與家長，以及各年級的教職員工除了可用教育優惠價入手蘋果裝置，即日起至9月29日活動期間選購符合條件的Mac或iPad優惠組合，更可直接擁有AirPods或補差價升級AirPods Pro。

蘋果全系列產品兼具強大性能、輕便造型、多樣功能和直覺性的操作，是學生們學習和娛樂的最佳夥伴。iPad搭配Apple Pencil及鍵盤可以隨時變身為筆記本、掃描儀、繪畫板、作業本等各類工具，便於隨時隨地捕捉靈感；性能強大的Mac，則幫助學生大膽實踐自己的創意。透過超級方便的「接續互通」功能，更可在設備之間實現無縫銜接，比如在iPad上開始勾勒草圖，然後在Mac上接著繼續創作，運用通用剪貼板、AirDrop等功能，還能便利地在裝置之間傳送所需的資料內容，且整天使用不需擔心電池續航力。

另外，STUDIO A旗下Straight A校園門市於今日啟動「振興開學季」活動，凡以現金購買MacBook、MacBook Pro、iMac或iMac Pro系列主機，贈送好禮3選1，除可選擇AirPods外（價值5,290元），還可挑選兼具擴充埠及大容量儲存碟功能的SSD 512GB Hub（價值5,690元），或突顯個人風格的潮流時尚Pix LED包包（價值7,990元）。全台大專院校學生及全國老師憑學生證或教師證均可享有教育優惠，以MacBook系列來說，教育優惠可省1,600～6,500元、iMac系列可省6,300元～12,800元，搭配使用振興券省更大。