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買1送1！肯德基「紐奧良咔滋雞皮」回歸　全台都買得到

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
除了單點，「紐奧良咔滋雞皮」也可搭配「ㄎㄎ珍珠奶茶」或「整顆布丁奶茶」，每份99元。圖／肯德基提供
除了單點，「紐奧良咔滋雞皮」也可搭配「ㄎㄎ珍珠奶茶」或「整顆布丁奶茶」，每份99元。圖／肯德基提供

隨著暑假到來，肯德基宣佈，今年初以限時、限量販售的「紐奧良咔滋雞皮」，將於7月14日強勢回歸，每日晚間8點於全台門市開賣，還可搭配「ㄎㄎ珍珠奶茶」或「整顆布丁奶茶」組成台式套餐。另外於指定門市，還有「買1送1」的限量優惠。

肯德基所推出的「紐奧良咔滋雞皮」，選用大塊完整的新鮮雞皮，結合11種獨家香料醃製後，裹粉酥炸再撒上美式紐奧良風味粉製作而成，每份售價59元。在今年1月推出時，採限店限量的方式販售，在網路上成功引起話題，也吸引許多粉絲專程排隊購買。

自7月14日至8月31日期間，「紐奧良咔滋雞皮」將再度登場，每天晚上8點於全台門市開賣（台北光復、新店安康、中和環球、台大卓越、台中大買家、西屯家樂福、台北中崙、台北永春、左營環球、宜蘭家樂福、屏東潮州、桃園台茂、高雄中華五、新竹亞太、文心家樂福等門市除外）。除了有單點之外，還有搭配「ㄎㄎ珍珠奶茶」或「整顆布丁奶茶」的滿足餐，每份99元。

另外在7月14日至7月16日期間，針對台北士林、新竹大同、台南中華等3間門市，還有買1送1加倍歡樂送的優惠活動。只要前50名購買紐奧良咔滋雞皮的民眾，可免費獲得紐奧良咔滋雞皮一份，每人限回饋一次。

肯德基「紐奧良咔滋雞皮」，將於7月14日強勢回歸，每份59元。圖／肯德基提供
肯德基「紐奧良咔滋雞皮」，將於7月14日強勢回歸，每份59元。圖／肯德基提供

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