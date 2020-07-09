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繼光香香雞第一次賣「川麻雞排」！12種醃料入味辣又香
下次打賭還願，有新的雞排可以選了！繼光香香雞了解台灣人愛吃雞排的喜好，將於7月10日起首度開賣「雞排」產品，而且是添加12種辛香料入味的「川麻雞排」，適合重口味的消費者。針對新品上市，每日還有搭配飲品的限量早鳥優惠，現省26元。
繼光香香雞店內招牌的「香香炸雞」，乃是以雞胸肉塊為主要食材，本次新推出的「川麻雞排」，特選用整塊的帶骨雞胸肉，經手工按摩後，加入花椒、四川大紅袍、麻辣醬等12種特製辛香料醃漬入味，以乾粉油炸後再灑上特製辣粉，帶有濃厚的椒麻香氣與厚實口感，每份85元，於全台指定的38間門市供應。
繼光香香雞表示，台灣人愛吃雞排，每年市場規模將近54億元。過去繼光香香雞曾於繼光店短暫推出過「披薩雞排」產品，但僅是實驗性質。本次的「川麻雞排」乃是品牌首度正式開賣的雞排產品。為慶祝新品上市，7月10日至7月29日期間，推出限量的早鳥優惠組合，「川麻雞排」搭配「粹釀酸梅湯」套餐，原價125元，新品套餐優惠價99元，每日每店推出限量20組。
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