愛敷面膜卻狂踩5大地雷！敷完面膜不洗臉，會怎麼樣？
對比冬天，夏天是大家更需要好好敷面膜的季節，面膜有許多功效，如補水保濕、美白、去痘、抗老等，保養肌膚時，面膜是最快看見效果的，只需要15至20分鐘，馬上讓肌膚補好補滿。
但其實許多人天天敷面膜，卻沒有感到肌膚變好，反而肌膚出現的小狀況越來越多，排除敏感症狀，有很多敷面膜方式卻是地雷，以下來看看妳踩了多少。
地雷1：洗完臉就直接上面膜
許多人對於敷面膜的觀念就是，洗完臉、清潔完畢，毛孔打開時，敷面膜的吸收最好。但其實，洗臉時會把臉上的水分或多或少帶走，導致皮膚缺水，如果此時直接敷上面膜，會立刻感到刺痛。建議洗完臉後，可以先敷一層化妝水，幫肌膚補充流失的水分，才能真正有利於後面的面膜吸收。
地雷2：面膜敷的時間過長
許多人精打細算，一片面膜的價格也不低，不多敷幾分鐘怎能回本。有這樣的觀念，可能會讓皮膚造成傷害。
一般使用面膜，後方都有面膜的使用須知，大約在15至30分鐘，而這既定的時間，也是面膜即將乾燥的時間，如果敷過於這段時間，乾掉的面膜，不但不會給你更多的滋養，面膜紙反而會將臉上的水分吸走，這樣沒有達到效果，還讓肌膚進入另一個傷害的風險。
地雷3：敷完面膜不洗臉
許多人使用面膜時，發現後面的說明當中，有著「敷完面膜可以不用清洗」的標示。但其實這方式是錯誤的，特別是喜歡敷面膜就直接睡覺的人，更需要注意。殘留在臉上的精華液，容易沾染著灰塵、細菌，最重要的是，殘留精華液也可能會加重皮膚負擔，負擔多了，臉上就容易出油、長痘痘。
地雷4：挑錯時間敷面膜
肌膚每天都有自我修復的時間，大約在晚上11點至半夜3點間。許多人在有熬夜、追劇的習慣，想著也沒事做就來敷個面膜，這樣可能會造成肌膚的傷害。11點前的肌膚細胞會比較活躍、代謝力好，在面膜的吸收上，是最有效用的時間，千萬別錯過。
地雷5：敷著面膜睡覺
市面上有許多晚安面膜，可說是懶人的福音，睡覺前塗上一層約15分鐘左右，就差不多吸收了，其實晚安面膜效用跟一般面膜的功效差不多，但晚安面膜內含有膠質，可能還會殘留在臉部肌膚上，雖不會造成什麼傷害，但沾染寢具後，就變成最可怕的兇器，所以建議使用晚安面膜後，還是乖乖地清洗掉，才能避免各種肌膚上的小狀況發生。
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