網路口碑之星／兩天一夜佛系遛小孩！激推五大飯店、農場還沒去過嗎

image source：FB／蘭城晶英酒店

文／陳姸仱



暑假到哪都人擠人、觀光景點超難停車、想要拍照都要等好久，報復性出遊一定會遇到的幾種問題，小編都知道、都明白！在DailyView網路溫度計的飯店商旅、休閒農場網路口碑排行榜中，共有五家獲選網路溫度計「網路口碑之星」的殊榮，可以讓全家定點待上一整天都沒問題，絕對能滿足大朋友小朋友的需求。

「網路口碑之星」飯店商旅

＃宜蘭蘭城晶英酒店

如果全家人要去宜蘭玩耍，就不得不提到蘭城晶英酒店，其中8、9樓芬朵奇堡主題樓層是為孩子專門打造的空間，每間房可以使用電動玩具車，讓孩子化身賽車手盡情玩耍，還有規劃兒童互動劇院、親子休憩空間窩窩樂、西部牛仔酒吧好喝窩，保證小朋友從早玩到晚，一點都不無聊！

小孩子顧好了，那大人當然要把握時間好好約會放鬆，飯店結合商城新月廣場可以購物血拼，新月豪華影城可以看場電影，一千八百坪的戶外空中花園，泳池、SPA三溫暖、健身房應有盡有，夫妻、情侶享受兩人獨處的時光。

▲▼蘭城晶英酒店提供多款玩具車；廣闊的戶外空中花園也是一大亮點。

image source：FB／蘭城晶英酒店

＃宜蘭礁溪老爺酒店

宜蘭礁溪老爺酒店也是大家想解鎖成就的必住飯店之一，其中特色「野天風呂」有四大主題，分成兒童親水、草本溫泉、能量水療、溫泉魚等不同體驗，讓你邊泡湯邊一覽蘭陽平原的山海美景，另外遊戲室也很講究，設有桌球、手足球、撞球等等多樣化的設施。

如果想要體驗露營的朋友這邊也能滿足你，老爺打造露營車讓住客享有更貼近自然的渡假模式，可以圍著營火貼近彼此的心，滿片星空伴隨你入眠，包準你來一趟可以得到身心靈的舒壓。





▲▼白天玩水，晚上就在山中露營車好好休息吧！

image source：FB／礁溪老爺酒店

＃淡水福容大飯店

擔心宜蘭太遠的話，你可以有另一項選擇！擁有全台唯一百米360度旋轉觀景情人塔，把淡海全視野盡收眼底，並且榮獲「世界奢華港口飯店」的淡水福容大飯店，擁有北台灣最大的VR體驗館、兒童賽車、遊樂區，帶小孩來這邊放電準沒錯！

飯店附近就是淡水老街跟漁人碼頭，還有360度旋轉觀景情人塔，趁著夕陽西下不妨走走逛逛，體驗淡水最美的夕陽景色，飯店內備有溫泉可以泡湯，多功能娛樂室裡面時下最熱門的Switch可以使用，高歌一曲唱KTV都沒有問題。

▲▼淡水福容大飯店鄰近海岸，VR體驗館也是親子同樂的好選擇。



image source：FB／福容大飯店 淡水漁人碼頭









▲宜蘭蘭城晶英酒店、淡水福容大飯店、宜蘭礁溪老爺酒店在星等排行上名列一、二、四名。

image source：網路口碑飯店商旅-星等排行（分析期間： 2020/04/09~2020/07/07）





「網路口碑之星」休閒農場

＃福壽山農場

除了看海之外，帶孩子接觸大自然也是不錯的選擇！福壽山農場包含露營區就分為五區，營區內有許多熱門景點，像是天池達觀亭、鴛鴦湖景觀步道、松林步道等等，海拔高度約2,100公尺至2,614公尺，可以大口呼吸山上新鮮空氣，遠離塵囂，充充電。

農場內四季所開的花種不一樣，不同時間探訪都有意外的驚喜，加上還種植許多果樹，可以親子一同體驗採果樂趣，內部設施與服務規劃完善，用餐、住宿、觀光、導覽一應俱全，嫌天氣太熱的話，就上山避暑吧！

▲在福壽山農山露營過夜，天氣好便可以看到滿天星空。

image source：FB／福壽山農場





＃花露休閒農場

位在苗栗的大型休閒花卉農場，想要遛小朋友絕不能錯過的遊點之一！園區範圍廣闊、設施豐富，主題花園根據不同季節會推出不同的花卉主題，喜歡拍照的你也一定會愛上這裡，也可陪同小孩一同乘坐小火車遊園。

園區內有餐廳提供簡餐、下午茶，感受花草的芬芳，大片草地非常適合小孩追趕跑跳發洩精力；體貼帶孩子的大朋友們，走累了可以做個精油足療好好放鬆。入口處的植栽展售區，有興趣的朋友能買幾盆回家研究研究，是個非常適合親子共遊的好所在呢~

▲▼園區內綠意盎然，用餐區也能感受熱帶風情。image source：FB／花露農場 FlowerHome









▲福壽山農場、花露農場星等排行高居一、二名。

image source：網路口碑休閒農場-星等排行（分析期間： 2020/04/09~2020/07/07）

網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

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