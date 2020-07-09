拿三倍券看展覽 「薇薇安・邁爾攝影展」登台

拿三倍券看展覽真不錯！松山文創園區1號倉庫正在舉辦美國街頭攝影先驅Vivian Maier的2020「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」，主辦單位表示，除了可使用三倍券購買展覽門票，亦可用於展覽周邊商品。

主辦單位異角藝術表示，此次共展出113件作品，其中包括Vivian Maier最具代表性的「Street Photographer」街頭攝影系列依照特色大致分成6大區域，展場採開放空間，以街道作為設計概念讓觀眾能夠自由穿梭其中。

現場重現鏡像自拍場景打卡區、展覽限定相印機可印製多款Vivian Maier經典作品圖框，並限量販售6種台灣獨家週邊商品，增添觀眾逛展趣味。

而此次「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」登台，也是繼韓國首爾、中國北京後的亞洲巡迴第三站，展出期間自即日起至9月6日。

1926年出生於紐約，Vivian Maier生前是一名默默無聞的保姆，在平凡無奇的日常生活中，經常地使用她的祿萊雙眼相機，於30年間拍攝近10萬多張底片，極佳的攝影質量卻從不輕易示人。

此次展出的113件作品包含105件照片、4部超8毫米短片、4件印樣，作品以「Street Photographer」街頭攝影數量最多，其次為「Self-Portraits」以及彩色攝影。早期沖印相片十分昂貴，攝影師會在沖印前，將底片製成印樣提前預覽，再從中挑選滿意的照片。對攝影師而言，印樣十分私密，不僅透露了拍攝習慣、思考邏輯，也紀錄了完整的攝影過程。為讓觀眾看見Vivian Maier攝影脈絡，進一步探究她神秘內心世界，故此次展覽亦精選4件印樣展出。