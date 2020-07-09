政府三倍券不夠用！聯合數位文創藝文表演Fun倍送

聯合新聞網 / 聯合數位文創

電影配樂大師《漢斯季默：好萊塢王者之音》音樂會、莫斯科古典芭蕾舞團-天鵝湖 / 胡桃鉗、《聲聲不息》范德騰 vs 許哲誠 雙鋼琴．說唱音樂會、全球人壽 光良《今晚我不孤獨》巡迴演唱會 台北限定版…等，由聯合數位文創所主辦的藝文表演活動，歡慶台灣防疫成果亮眼，特別在此波政府振興經濟同時，搭配三倍券及文化部加碼藝Fun券，推出限量優惠折扣，回饋喜愛藝文表演的民眾，鼓勵大家重啟藝文新生活，享受最棒的世界級演出。

活動期間購買指定節目票券，加碼抽高質感古典藍牙音響喇叭。圖／uDesign有設計提供
活動期間購買指定節目票券，加碼抽高質感古典藍牙音響喇叭。圖／uDesign有設計提供

聯合數位文創此次推出藝文表演活動振興方案中，除了提供Fun倍送優惠88折外，更開放限量索取超殺8折優惠名額。消費者可以鎖定自己喜歡的節目主動索取折扣碼，用最優惠的價格享受頂級演出饗宴。除了個人領用限量優惠外，活動期間只要購買指定節目票券，都可以再獲得一組好友折扣碼，讓大家可以分享優惠，邀好友共享藝文新生活，彌補防疫期間的社交限制。

除了節目優惠外，聯合數位文創加碼回饋會員，只要在7月15日～8月31日前購票購買指定節目票券，就有機會獲得高質感古典藍牙音響喇叭，讓喜愛表演的消費者，在家也可以還原現場演出的臨場感。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，這次的優惠方案，除了目前推出的四檔節目外，年底前還有另外數檔節目，都會陸續搭上折扣推出，除了支持政府的振興方案外，也希望可以重啟大眾對藝文表演活動的支持，讓文創產業在這波疫情影響後，仍有信心持續帶給消費者最好的活動。「我們仍秉持把世界帶進台灣，讓台灣走向國際的理念，引進優質內容，讓台灣的藝文產業不落人後。」

詳細優惠方案請上udn瘋活動網站

文創產業 音樂會 疫情

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