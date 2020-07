疫情衝擊！美總統御用品牌Brooks Brothers破產！

疫情衝擊再一波!根據外電指出,擁有百年歷史、以男裝品牌見長,並有「美國總統」御用男裝品牌美名的Brooks Brothers,美國時間7月8日宣布破產,顯示了當今疫情對美國與全球時尚零售產業的嚴峻衝擊。

最早創立於1818年的Brooks Brothers,曾歷過20世紀的兩次世界大戰與美國經濟大蕭條,但在2020年疫情衝擊以來,根據外電報導旗下在北美地區的200間分店有超過四分之一將關閉。擁有200年歷史的Brooks Brothers在2001年時為義大利經營者Del Vecchio從英國服飾商Marks & Spencer手中,以2.25億美元買下Brooks Brothers並經營至今,Del Vecchio本身出身義大利精品集團,同時此前也常表示,自己是Brooks Brothers品牌長達60多年的愛用者。