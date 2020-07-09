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疫情衝擊！美總統御用品牌Brooks Brothers破產！
疫情衝擊再一波！根據外電指出，擁有百年歷史、以男裝品牌見長，並有「美國總統」御用男裝品牌美名的Brooks Brothers，美國時間7月8日宣布破產，顯示了當今疫情對美國與全球時尚零售產業的嚴峻衝擊。
最早創立於1818年的Brooks Brothers，曾歷過20世紀的兩次世界大戰與美國經濟大蕭條，但在2020年疫情衝擊以來，根據外電報導旗下在北美地區的200間分店有超過四分之一將關閉。擁有200年歷史的Brooks Brothers在2001年時為義大利經營者Del Vecchio從英國服飾商Marks & Spencer手中，以2.25億美元買下Brooks Brothers並經營至今，Del Vecchio本身出身義大利精品集團，同時此前也常表示，自己是Brooks Brothers品牌長達60多年的愛用者。
在傳出破產消息後，Brooks Brothers仍在官方instagram貼出多段宣言，強調將尋找未來新的經營者，以確保雙方理念吻合，並宣示原本的聯名信用卡、My Brooks Rewards計畫，都仍將維持，並宣稱「今日只是品牌下一個新章節的開始（Today is just the beginning of our next chapter）」。
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