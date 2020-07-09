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未來一天氣酷熱 吳德榮：午後對流發展
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周東亞的大氣型態變化緩慢；梅雨鋒面在日本至華中一帶南北徘徊，台灣持續在其南側太平洋高壓的西緣，低層盛行南風及西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，帶來高溫炎熱，但午後山區易有對流發展的天氣。
他說，今明兩天太平洋高壓並不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放；清晨上午西南部有局部少量降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地有受影響的機率，仍有較大雨勢。
今、明兩天白天高溫炎熱；各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率，要注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至37度。
周六至下周三天氣型態變化很緩慢；清晨上午西南部迎風面有少量降雨，午後山區有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地亦有受影響的機率，仍有較大雨勢。各地天氣晴朗、白天依然炎熱，仍應注意防曬、防中暑。
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