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開幕送餐券！打卡系泰菜「Lady Nara」7月10日進駐南港
來自泰國曼谷的泰式網美餐廳「Lady Nara」，近期繼中壢SOGO店、新竹巨城店之後，將於7月10日進駐南港CITYLINK，開設在台第4間分店。為慶祝開幕，民眾只要消費或參與打卡互動活動，就有機會獲得味蕾四重饗宴、招牌甜點「泰舒芙」或「甜醬雞米花」等不同餐點。
融合傳統泰式烹調手法與全球各地風味料理的「Lady Nara」，乃是獲得泰國米其林推薦的NARA Thai Cuisine的姊妹品牌。除了提供多款泰式餐點、下午茶點心之外，還透過花卉、孔雀椅等元素，打造出浪漫的用餐環境，因此獲得許多網美型顧客的支持。
2019年4月，Lady Nara在台北統一時代百貨開設台灣首間門市，後又陸續於中壢SOGO、新竹巨城開設門市。即將開幕的南港CITYLINK店，設有112席座位，乃是品牌在台的第4間門市。而Lady Nara目前除了通映香辣蟹肉櫛瓜麵、香辣雞歐姆蛋飯、Tom Yum 鮮蝦義大利麵等餐點之外，即日起至8月31日期間，也推出芒果牛肉粗炒、芒果糯米等夏季餐點。
為慶祝新店開幕，7月10日至8月12日期間，單筆消費不限金額，就可獲得「味蕾四重饗宴兌換券」，從8月到11月期間，每個月皆可兌換不同的特色料理。包括有奶油雞肝抹醬麵包、松露酥炸雞翅、香辣雞歐姆蛋飯、泰北風味炒飯等選擇。另外在7月10日至7月31日期間，至粉絲團參與留言活動即可參加抽獎，有機會獲得價值360元的「泰舒芙」一份。8月17日至8月31日期間，到店參與打卡活動，則贈送價值160元的「甜醬雞米花」兌換券。
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