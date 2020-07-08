開幕送餐券！打卡系泰菜「Lady Nara」7月10日進駐南港

來自泰國曼谷的泰式網美餐廳「Lady Nara」，近期繼中壢SOGO店、新竹巨城店之後，將於7月10日進駐南港CITYLINK，開設在台第4間分店。為慶祝開幕，民眾只要消費或參與打卡互動活動，就有機會獲得味蕾四重饗宴、招牌甜點「泰舒芙」或「甜醬雞米花」等不同餐點。

融合傳統泰式烹調手法與全球各地風味料理的「Lady Nara」，乃是獲得泰國米其林推薦的NARA Thai Cuisine的姊妹品牌。除了提供多款泰式餐點、下午茶點心之外，還透過花卉、孔雀椅等元素，打造出浪漫的用餐環境，因此獲得許多網美型顧客的支持。

2019年4月，Lady Nara在台北統一時代百貨開設台灣首間門市，後又陸續於中壢SOGO、新竹巨城開設門市。即將開幕的南港CITYLINK店，設有112席座位，乃是品牌在台的第4間門市。而Lady Nara目前除了通映香辣蟹肉櫛瓜麵、香辣雞歐姆蛋飯、Tom Yum 鮮蝦義大利麵等餐點之外，即日起至8月31日期間，也推出芒果牛肉粗炒、芒果糯米等夏季餐點。