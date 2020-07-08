不敵「五裸女」！常玉「綠色背景四裸女」9.8億落槌

常玉畫作「綠色背景四裸女」今晚在香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」中，拍出台幣9.8億(258341000港幣)的高價，雖未刷新去年「五裸女」12億台幣的常玉最高畫價紀錄，但已打敗蘇富比去年拍常玉「曲腿裸女」的8億成績；也證明香港拍賣市場歷經疫情和國安法衝擊，依然強勁。

華人畫家常玉的裸女畫身價驚人，有「一個裸女一個億」的稱號。其裸女油畫「曲腿裸女」、「五裸女」，去年先後創下8億和12億台幣的驚人身價。

「綠色背景四裸女」成於1950年代，尺幅宏大，其長、寛均超過一米。畫作以對角線式構圖，俯臥四位裸女，她們姿態、髮色、臉容各有不同，或枕臂養神、或細語交談、或手支香腮，似乎正在輕鬆寫意地佯倘於夏日的青翠草地，享受一場溫暖愜意的日光浴。蘇富比表示，此畫「堪稱常玉裸女群像中最媚惑吸引之鉅作」。

根據「常玉油畫全集」，藝術家筆下三裸女以上的群像僅六幅，皆誕生於1950年代。此一時期的常玉，人生與藝術進入新階段，他更懂得珍惜機遇、自我突破。面對二戰後百花齊放的前衛風潮，他激起了嶄新熱情，創作多幅前所未見的大尺幅裸女群像，構成其晚年藝術之巨觀。

蘇富比表示，「綠色背景四裸女」誕生之同時，常玉還創作了畫面相近而尺幅略小的「裸女與高跟鞋」及「四裸女」。「綠色背景四裸女」集兩幅作品之大成，在虛與實的空間處理手法之間覓得最完善的平衡，場景的烘托點到即止，予觀者豐富的想像空間。

由此推斷，常玉有意以此兩幅作品作為「綠色背景四裸女」的初稿，蘇富比認為，這亦是其畢生所有作品當中，唯一一次先後創作三幅完整油畫才終告誕生之鉅作，體現藝術家反覆錘煉畫面的匠心。

1920年代，詩人徐志摩曾在信中戲稱常玉的裸女畫是「宇宙大腿」，讚許他以幽默戲謔、別開生面的角度呈現裸女之美。然而到了「綠色背景四裸女」，畫中模特兒苗條修長、曲線玲瓏，表現女性自由舒展身體時所呈現的健康與性感；尤是配合飽含光線與溫度的半抽象翠綠背景，讓人聚焦裸女們交錯如透視般的愜意身姿，誘發中國山水的造型聯想，如延綿無盡的山巒疊峰。

蘇富比認為，從此畫中模特兒的俯臥身姿，可見常玉對裸女身姿的調度逐漸擺脫西方古典繪畫範式，亦超越了自己從1920、1930年代起建立的變形風格，開創裸女繪畫的嶄新局面。