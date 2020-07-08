快訊

美提分手！世衛特使：令人難過 忽視台警告信說法錯誤

5個月只賣43輛 納智捷品牌傳退出大陸市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不敵「五裸女」！常玉「綠色背景四裸女」9.8億落槌

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
常玉「綠色背景四裸女」。圖／蘇富比提供
常玉「綠色背景四裸女」。圖／蘇富比提供

常玉畫作「綠色背景四裸女」今晚在香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」中，拍出台幣9.8億(258341000港幣)的高價，雖未刷新去年「五裸女」12億台幣的常玉最高畫價紀錄，但已打敗蘇富比去年拍常玉「曲腿裸女」的8億成績；也證明香港拍賣市場歷經疫情和國安法衝擊，依然強勁。

華人畫家常玉的裸女畫身價驚人，有「一個裸女一個億」的稱號。其裸女油畫「曲腿裸女」、「五裸女」，去年先後創下8億和12億台幣的驚人身價。

「綠色背景四裸女」成於1950年代，尺幅宏大，其長、寛均超過一米。畫作以對角線式構圖，俯臥四位裸女，她們姿態、髮色、臉容各有不同，或枕臂養神、或細語交談、或手支香腮，似乎正在輕鬆寫意地佯倘於夏日的青翠草地，享受一場溫暖愜意的日光浴。蘇富比表示，此畫「堪稱常玉裸女群像中最媚惑吸引之鉅作」。

根據「常玉油畫全集」，藝術家筆下三裸女以上的群像僅六幅，皆誕生於1950年代。此一時期的常玉，人生與藝術進入新階段，他更懂得珍惜機遇、自我突破。面對二戰後百花齊放的前衛風潮，他激起了嶄新熱情，創作多幅前所未見的大尺幅裸女群像，構成其晚年藝術之巨觀。

蘇富比表示，「綠色背景四裸女」誕生之同時，常玉還創作了畫面相近而尺幅略小的「裸女與高跟鞋」及「四裸女」。「綠色背景四裸女」集兩幅作品之大成，在虛與實的空間處理手法之間覓得最完善的平衡，場景的烘托點到即止，予觀者豐富的想像空間。

由此推斷，常玉有意以此兩幅作品作為「綠色背景四裸女」的初稿，蘇富比認為，這亦是其畢生所有作品當中，唯一一次先後創作三幅完整油畫才終告誕生之鉅作，體現藝術家反覆錘煉畫面的匠心。

1920年代，詩人徐志摩曾在信中戲稱常玉的裸女畫是「宇宙大腿」，讚許他以幽默戲謔、別開生面的角度呈現裸女之美。然而到了「綠色背景四裸女」，畫中模特兒苗條修長、曲線玲瓏，表現女性自由舒展身體時所呈現的健康與性感；尤是配合飽含光線與溫度的半抽象翠綠背景，讓人聚焦裸女們交錯如透視般的愜意身姿，誘發中國山水的造型聯想，如延綿無盡的山巒疊峰。

蘇富比認為，從此畫中模特兒的俯臥身姿，可見常玉對裸女身姿的調度逐漸擺脫西方古典繪畫範式，亦超越了自己從1920、1930年代起建立的變形風格，開創裸女繪畫的嶄新局面。

蘇富比 香港 模特兒

延伸閱讀

蘇富比香港春拍 獨一無二青金石勞力士領銜

頂級客悶壞！佳士得珠寶刷新紀錄 蘇富比直播開新局面

8460萬美元成交 英國畫家培根三聯畫高價拍賣

稀世藍鑽拼了！佳士得、蘇富比七月珠寶現場拍賣上好貨

相關新聞

不敵「五裸女」！常玉「綠色背景四裸女」9.8億落槌

常玉畫作「綠色背景四裸女」今晚在香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」中，拍出台幣9.8億(258341000港幣)的高價，雖未...

「7-ELEVEN DAY」這3天星巴克買一送一 超商限量福袋抽百萬休旅車

每年7月11日都是7-ELEVEN的大日子，今年統一集團更首次整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐...

開幕送餐券！打卡系泰菜「Lady Nara」7/10進駐南港

來自泰國曼谷的泰式網美餐廳「Lady Nara」，近期繼中壢SOGO店、新竹巨城店之後，將於7月10日進駐南港CITYL...

漢堡50元、抽iPhone 11！德州鮮切牛排7月15日插旗桃園

來自美國的「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」，將於7月15日首度插旗桃園，進駐新光影城。在此波疫情之下，該店...

男人保養只要4步驟！每天花15分鐘，一直當個小鮮肉

別再以為保養只是女人的事情，其實男人也需要好好保養，但很多男人都不喜歡在臉上塗抹保養品，因為黏膩感讓人很不喜歡，但男人也...

包種茶、地瓜入餡！「波波諾諾」磅蛋糕 滿3000抵300

創業自2011年，以磅蛋糕、手工餅乾為招牌的「波波諾諾」（bobonono），繼於去年開設新的獨立實體門市之後，預計將於...

京站主題餐廳首度滿3千送6百！卡友買6千再送設計旅店住一晚

政府振興三倍券7月15日開放消費抵用，各大業者群搶振興商機、各界回饋也五花八門。位於台北轉運站的京站時尚廣場為讓民眾感受...

哆啦A夢、Hello Kitty加持平價時尚品牌 想和胖虎穿同款就趁這一波

不管你是哆啦A夢、Hello Kitty的粉絲，這一季都準備尖叫吧！因為UNIQLO為了紀念哆啦A夢漫畫推出50周年，打...

楊祐寧著FENDI嗑漢堡 山下智久以MONCLER藤原浩擺酷

精品聯名設計款持續發燒，FENDI的California Sky系列在大陸開設快閃店，楊祐寧也釋出多張帥照，品牌好友許魏...

方國強高級訂製珠寶 42克拉翠綠碧璽成就耀眼華麗孔雀

從高級訂製服裝開始，方國強設計師於2014年推出同名珠寶品牌Khieng JEWELRY，並於2019年進一步將高級訂製...

每一色都太想收！愛彼皇家橡樹計時碼表複合帶美型舒適

每位知名的歌手都（至少擁）有一首膾炙人口的主打歌，因為這首歌曲的旋律或填詞讓人朗朗上口。而每個精品品牌都至少擁有一個「殺...

凹身體又性感熱舞！李聖經的「妖精側面」都靠窄裙穿搭

牛仔褲雖然百搭實穿，但夏天的那種悶熱感還是常讓人難以忍受。而輕薄的裙裝不只更涼快，穿搭起來也多了優雅、性感韻味。廣受韓劇...

熱門新聞

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。