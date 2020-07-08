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漢堡50元、抽iPhone 11！德州鮮切牛排7月15日插旗桃園
來自美國的「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」，將於7月15日首度插旗桃園，進駐新光影城。在此波疫情之下，該店也是2020年至今，除了美國以外的首間海外分店。為慶祝新店開幕，店內將會推出「迷你起司漢堡」50元的慶祝優惠，另外點購指定套餐，還有機會獲得iPhone 11、AirPod Pro等禮品。
1993年創立於美國肯塔基州的Texas Roadhouse，目前在全美境內49州均有據點，全球超過610間分店，店內以手工鮮切牛排著稱。2014年時，德州鮮切牛排正式登台，在台北信義區開設微風松高店，後又陸續開設民生、台中等分店，即將開幕的桃園新光店，乃是在台的第4間分店。
Texas Roadhouse內供應有4種部位的手工鮮切牛排，包括沙朗、紐約、肋眼與菲力，當中又以加入特製香料提味、外皮酥脆的「火烤德州牛排」最受歡迎。另外還有烘烤地瓜、香料飯、厚切薯條等10種配菜可以選擇搭配。另外為重現道地的美式文化，店內的手作麵包與蒜味花生，均為無限供應，其中麵包可再沾著特製蜂蜜肉桂奶油醬食用。
即將開幕的Texas Roadhouse新光店，共有121坪，設置172個座位。7月20日當天，加入新光影城APP會員，並於結帳出示畫面，原價250元的「迷你起司漢堡」，外帶優惠價50元，限量100份。7月15日至8月17日期間，點購包含肋眼牛排、冠軍豬肋排四骨等內容的「新夏趴套餐」（每套1,790元），即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 11 256G、AirPod Pro等獎品。
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