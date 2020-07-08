男人保養只要4步驟！每天花15分鐘，一直當個小鮮肉

別再以為保養只是女人的事情，其實男人也需要好好保養，但很多男人都不喜歡在臉上塗抹保養品，因為黏膩感讓人很不喜歡，但男人也是會在意自己的外表，該怎麼樣一直當個小鮮肉呢？那就從每天4步驟的保養開始吧！

每天4步驟的保養，大概只要花15分鐘，卻能讓自己一直維持在鮮肉狀態，也不容易迅速變老，這樣的投資報酬率也算很高吧！透過清潔、保濕、精華與防曬，對男人來說不難，且能維持外表在最佳狀態。

清潔

男人對保養很懶，但至少每天都要清潔臉部，特別是晚上洗澡時，選擇具有清潔力，但不要過於刺激的洗臉產品，記得要用冷水洗臉，至少洗兩次即可。

早上出門前，若時間允許也可以再用洗面的清潔產品洗臉，不然至少也要常溫的清水洗臉兩次，讓臉上維持清爽。

保濕

在清潔之後，就得要好好保濕，畢竟這是讓肌膚維持在發亮、穩定狀況最重要的事情，可以用保濕性高的化妝水，或是保濕成分高的保養品等，為肌膚補水，擦上臉大概只需要1～2分鐘，卻能帶來很好的保養效果。

精華

保濕之後，至少塗抹精華液，可以選擇抗老、修護或保濕的精華液，睡前保養只要多靠這個步驟，濃縮的精華，能讓肌膚吸收養分，用個幾天之後，就能感受到肌膚開始保濕光滑，越用會越有心得。

防曬