包種茶、地瓜入餡！「波波諾諾」磅蛋糕 滿3000抵300

創業自2011年，以磅蛋糕、手工餅乾為招牌的「波波諾諾」（bobonono），繼於去年開設新的獨立實體門市之後，預計將於7月15日再開設網路商店，開幕可享滿額免運的優惠。另外配合政府發放三倍振興券，持券至實體門市消費，也有滿3,000現抵300元等優惠活動。

由個人工作室起家的波波諾諾，開業至今已有9年歷史，店內最初以磅蛋糕為主打商品，後又因應彌月、喜餅市場的需求，開拓手工餅乾產品，並於2018年跨足喜餅市場。在累積多年實力之下，波波諾諾去年於台北金山南路上開設獨立實體店面，並且持續提供多款甜品，目前店內磅蛋糕年銷量已超過10萬條，手工餅乾亦有年銷百萬片的成績。

波波諾諾共販售有6款磅蛋糕、8種手工餅乾與1款雪球，標榜產品均無化學添加，並且選用台灣在地的農產品為原料，除了支持在地農業外，也能減少運送食材的碳排放。在包裝上，則選用友善環境的包裝設計，達到減量、減塑的雙重標準。

自創業熱銷至今的「窯烤地瓜磅蛋糕」，選用台農57號地瓜為主要餡料，帶來焦糖般的自然甜香。另外有著沉穩綠色外觀的「包種茶梅磅蛋糕」，不以常見的日式抹茶為料，而是選用坪林包種茶磨粉入料，在加上剪碎的南投醃漬青梅，藉由酸甜與茶香相互烘托。另外「香蕉核桃磅蛋糕」、「檸檬鳳梨磅蛋糕」也都是店內的人氣口味。

除了直接品嚐原味之外，磅蛋糕也是少數可以再度料理的蛋糕，因此適合創作成自己喜愛的料理。業者推薦民眾可拿平底鍋，抹上無鹽奶油後，將切片的磅蛋糕以小火香煎2分鐘。起鍋後，可以再加上冰淇淋與芒果，或是洋芋沙拉、蕃茄醬與小黃瓜丁，創造出甜鹹不一的個人專屬點心。