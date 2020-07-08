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京站主題餐廳首度滿3千送6百！卡友買6千再送設計旅店住一晚

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場7/15～8/9針對全館、餐飲推出多重回饋。圖／京站提供
京站時尚廣場7/15～8/9針對全館、餐飲推出多重回饋。圖／京站提供

政府振興三倍券7月15日開放消費抵用，各大業者群搶振興商機、各界回饋也五花八門。位於台北轉運站的京站時尚廣場為讓民眾感受有感回饋，送出的商品券訴求實送實抵免門檻。除了全館回饋，館內17家主題餐廳首度加入回饋陣容，破天荒推出單筆滿3,000送600，若使用台灣PAY再加送300，等於最高3,000送900。此外，卡友單筆滿6,000再送設計旅店一晚住宿券

京站7月15日起至8月9日推出Q卡友累計消費滿3,000送300商品券，主題餐廳單筆消費滿3,000送300商品券（可全館使用）與300抵用券（限下次使用），若使用台灣PAY滿3,000再加送300，等於最高滿3,000送900。檔期最後再抽出共168名卡友可獲得3,000元商品券。另全館精選千種3千元商品優惠組合，原價皆在4、5千元以上，像是Dr.Ｍartens馬丁涼鞋原價5,480元，特價3,000元；日系服飾coen精選商品任選三件3,000元。另外Q卡友單筆消費滿6,000元再送citizenＭ世民酒店雙人一晚免費住宿券與大稻埕商圈兌換券，限量150份，讓消費者體驗城西魅力。

京站總經理柯愫吟表示，因疫情關係，今年暑假來得較晚，加上少了國際觀光客，目前7月人潮較去年還少了2～3成，預計隨著7月15日開始放暑假與振興券啟動，可望帶動人潮2成成長與起到振興效益。加上疫情期間業者業績受影響，紛紛趁這波加碼回饋，整體優惠優於5月母親節檔期好太多了，甚至實質回饋預算都超過周年慶。消費者悶那麼久，與其說是這波報復性消費，應該說是「抒壓性消費」。

微風廣場、微風南京、微風南山、微風信義、微風松高、微風台北車站六個館別，7月15日至7月26日推出使用1,000元紙本振興三倍券，即可兌換100元酬賓券，使用2,000元可兌換200元酬賓券。多家專櫃也同步推出5折起優惠或振興券再加碼享折扣。

統一時代百貨台北店7月13日至9月10日推出使用紙本振興三倍券消費滿3,000送3000，持Dream Card會員卡可再兌換500元振興放大券。7月10日至7月22日持11大銀行信用卡單筆滿3,000送300抵用券，無需綁定振興三倍券。

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港7月15日至8月20日，首波推出App會員憑當日單筆2,000元發票，可兌換200元商品抵用券+50元美食抵用券，以及內含滿千送抵百、買一送一等優惠的店舖振興券一本，每名會員現領一份。

大葉高島屋7月15日至7月26日推出卡友集點消費滿3,000送200購物金，並與6家銀行聯合推出刷卡累積消費滿3,000送300(200元購物金+100元禮券)。

京站時尚廣場7/15～8/9，首度推出Q卡友在館內主題餐廳單筆滿3,000元送600（含300元全館商品券、300元抵用券）。記者江佩君／攝影
京站時尚廣場7/15～8/9，首度推出Q卡友在館內主題餐廳單筆滿3,000元送600（含300元全館商品券、300元抵用券）。記者江佩君／攝影
京站日系服飾品牌coen印度棉綁帶襯衫原價1,490元，特價894元。圖／京站提供
京站日系服飾品牌coen印度棉綁帶襯衫原價1,490元，特價894元。圖／京站提供
MITSUI OUTLET PARK林口、台中港7/15起，首波推出App會員憑單筆2,000元發票，可兌換200元商品抵用券+50元美食抵用券、店舖振興券一本。
MITSUI OUTLET PARK林口、台中港7/15起，首波推出App會員憑單筆2,000元發票，可兌換200元商品抵用券+50元美食抵用券、店舖振興券一本。
微風台北車站喫茶小舖，使用振興券消費200元可購買250元價值商品，消費500元可購買625元價值商品。圖／微風提供
微風台北車站喫茶小舖，使用振興券消費200元可購買250元價值商品，消費500元可購買625元價值商品。圖／微風提供

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