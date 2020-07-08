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哆啦A夢、Hello Kitty加持平價時尚品牌 想和胖虎穿同款就趁這一波
不管你是哆啦A夢、Hello Kitty的粉絲，這一季都準備尖叫吧！因為UNIQLO為了紀念哆啦A夢漫畫推出50周年，打造DORAEMON UT系列來慶祝。而姐妹品牌GU則準備了Hello Kitty聯名款，讓無論是女孩還是女人都能盡情裝可愛。
深受世界各地不同年齡層喜愛的哆啦A夢，今年也50歲了，所以UNIQLO呈現全新的DORAEMON UT系列，以三大主題來設計，別為「神奇道具系」、「友情療癒系」與「3D未來系」。除了竹蜻蜓、任意門等經典道具，DORAEMON創刊號封面，都成為了T恤上的圖案，還有尚未上映的《Stand by Me DORAEMON 2》電影中，胖虎同款T恤也將一同上市。不只能讓成人消費者重溫兒時回憶，UNIQLO也準備了童款T恤，便於搭配成父子裝、母女裝，另外，只要單筆消費不限金額包含這系列的產品，還可獲得限定的紀念資料夾，送完即止。
Hello Kitty和哆啦A夢一樣都是日本的資深動漫巨星，高人氣也不遑多讓，於是GU選擇與三麗鷗公司合作，把旗下著名的人物包括了Hello Kitty、Melody等，結合東京主題，搭配字母Logo的設計，創造出既有鮮明風格又帥氣的女裝、配件等。提供包括了無袖T恤、連身裙或是短版T恤等單品，全都帶有可愛元素，讓女孩們一見傾心。配件中的托特包，圖案延伸自服裝系列，最值得關注的還是採用了滿版印花布料製成的束口袋，以及同樣概念的手機袋，每一款都是粉絲必收。
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