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楊祐寧著FENDI嗑漢堡 山下智久以MONCLER藤原浩擺酷

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
楊祐寧和山下智久各自詮釋FENDI與MONCLER的聯名新作。圖／FENDI提供、取自IG
楊祐寧和山下智久各自詮釋FENDI與MONCLER的聯名新作。圖／FENDI提供、取自IG

精品聯名設計款持續發燒，FENDI的California Sky系列在大陸開設快閃店，楊祐寧也釋出多張帥照，品牌好友許魏洲則是在大陸時尚雜誌穿上此系列，展現黑白麥克筆觸的服裝趣味；MONCLER Genius藤原浩的系列，則是找來山下智久演繹冷硬風格。

FENDI的California Sky系列為品牌和洛杉磯藝術家Joshua Vides的二度合作，日前已於台灣上市，近日在南京以池畔派對的風格打造快閃店，楊祐寧作為現場嘉賓演繹了此系列服裝。無拘無束、活力四射的FENDI California Sky，除了藝術家標誌性的黑白卡通麥克筆風格之外，輔以天藍色、紫藤色打造單品，帶來2D錯視的趣味效果，快閃店現場也以遮陽傘與泳池呈現加州天空的度假風格。

MONCLER Genius藤原浩（Hiroshi Fujiwara）系列則是玩轉復古、軍裝、都市和科技元素，運用在看似簡約但細節處令人玩味的功能性服裝之上，包括羽絨服、軍裝外套、防風外套、派克大衣等，都有強烈的視覺效果，主打標語「FRAGMENT LOVES MOUNTAIN」則呼應品牌歷史，還邀請了山下智久（山P）拍攝微電影，展現冷硬風格的帥氣；黑色為基調，搭配黃、綠和藍色，以尼龍面料和人字紋粗花呢、法蘭絨和羊毛巧妙混搭，展現撞色針腳等精緻細節。

MONCLER Genius藤原浩系列找來山下智久拍攝微電影。圖／取自IG
MONCLER Genius藤原浩系列找來山下智久拍攝微電影。圖／取自IG
MONCLER Genius藤原浩系列找來山下智久拍攝微電影。圖／取自IG
MONCLER Genius藤原浩系列找來山下智久拍攝微電影。圖／取自IG
楊祐寧詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
楊祐寧詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
山下智久拍攝MONCLER Genius藤原浩系列展現硬漢帥氣。圖／取自IG
山下智久拍攝MONCLER Genius藤原浩系列展現硬漢帥氣。圖／取自IG
楊祐寧帥吃漢堡詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
楊祐寧帥吃漢堡詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
楊祐寧詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
楊祐寧詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
楊祐寧帥吃漢堡詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
楊祐寧帥吃漢堡詮釋FENDI California Sky系列。圖／FENDI提供
許魏洲在拍攝大陸版男性時尚雜誌時也身穿FENDI California Sky系列。圖／取自微博
許魏洲在拍攝大陸版男性時尚雜誌時也身穿FENDI California Sky系列。圖／取自微博
楊祐寧詮釋FENDI California Sky系列後背包，74,000元。圖／FENDI提供
楊祐寧詮釋FENDI California Sky系列後背包，74,000元。圖／FENDI提供
FENDI在南京德基廣場開設California Sky系列快閃店。圖／FENDI提供
FENDI在南京德基廣場開設California Sky系列快閃店。圖／FENDI提供

快閃 品牌 FENDI

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