楊祐寧著FENDI嗑漢堡 山下智久以MONCLER藤原浩擺酷

精品聯名設計款持續發燒，FENDI的California Sky系列在大陸開設快閃店，楊祐寧也釋出多張帥照，品牌好友許魏洲則是在大陸時尚雜誌穿上此系列，展現黑白麥克筆觸的服裝趣味；MONCLER Genius藤原浩的系列，則是找來山下智久演繹冷硬風格。

FENDI的California Sky系列為品牌和洛杉磯藝術家Joshua Vides的二度合作，日前已於台灣上市，近日在南京以池畔派對的風格打造快閃店，楊祐寧作為現場嘉賓演繹了此系列服裝。無拘無束、活力四射的FENDI California Sky，除了藝術家標誌性的黑白卡通麥克筆風格之外，輔以天藍色、紫藤色打造單品，帶來2D錯視的趣味效果，快閃店現場也以遮陽傘與泳池呈現加州天空的度假風格。