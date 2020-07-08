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楊祐寧著FENDI嗑漢堡 山下智久以MONCLER藤原浩擺酷
精品聯名設計款持續發燒，FENDI的California Sky系列在大陸開設快閃店，楊祐寧也釋出多張帥照，品牌好友許魏洲則是在大陸時尚雜誌穿上此系列，展現黑白麥克筆觸的服裝趣味；MONCLER Genius藤原浩的系列，則是找來山下智久演繹冷硬風格。
FENDI的California Sky系列為品牌和洛杉磯藝術家Joshua Vides的二度合作，日前已於台灣上市，近日在南京以池畔派對的風格打造快閃店，楊祐寧作為現場嘉賓演繹了此系列服裝。無拘無束、活力四射的FENDI California Sky，除了藝術家標誌性的黑白卡通麥克筆風格之外，輔以天藍色、紫藤色打造單品，帶來2D錯視的趣味效果，快閃店現場也以遮陽傘與泳池呈現加州天空的度假風格。
MONCLER Genius藤原浩（Hiroshi Fujiwara）系列則是玩轉復古、軍裝、都市和科技元素，運用在看似簡約但細節處令人玩味的功能性服裝之上，包括羽絨服、軍裝外套、防風外套、派克大衣等，都有強烈的視覺效果，主打標語「FRAGMENT LOVES MOUNTAIN」則呼應品牌歷史，還邀請了山下智久（山P）拍攝微電影，展現冷硬風格的帥氣；黑色為基調，搭配黃、綠和藍色，以尼龍面料和人字紋粗花呢、法蘭絨和羊毛巧妙混搭，展現撞色針腳等精緻細節。
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