方國強高級訂製珠寶 42克拉翠綠碧璽成就耀眼華麗孔雀

從高級訂製服裝開始，方國強設計師於2014年推出同名珠寶品牌Khieng JEWELRY，並於2019年進一步將高級訂製服的理念融入珠寶設計，推出高級訂製珠寶Khieng HAUTE JOAILLERIE高級訂製珠寶，透過不同的素材發揮獨樹一格創意能量。今年七月呈獻全新作品「Esmeralda - Flame of elegance in darkness」，由擁有三十年以上經驗的法國高級珠寶訂製工坊師傅耗時近3年時間打造，以華美「耀眼的綠孔雀」為主角，孔雀部分可拆組為胸針單獨配戴，凸顯寶石與孔雀姿態之優美，或與羽飾頸圈組合為時尚感十足的項鍊。

Esmeralda意指綠色寶石，此件作品主石正是一枚重達42.24克拉翠綠碧璽，搭配5.46克拉的錳鋁榴石及5.29克拉黃寶石打造猶如盛放花顏的金翠眼圈，組成孔雀華麗生動的羽飾，5.96克拉沙弗萊石漸層鋪疊，頭冠點綴祖母綠點綴，整體作品華貴中帶著清麗脫俗的雅韻，優雅詮釋剛柔並濟的獨特美學。 Khieng HAUTE JOAILLERIE高級訂製珠寶新作耀眼的綠孔雀，項鍊部分，價格店洽。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供 Khieng HAUTE JOAILLERIE高級訂製珠寶新作耀眼的綠孔雀，價格店洽。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供 Khieng HAUTE JOAILLERIE高級訂製珠寶新作耀眼的綠孔雀，吊墜部分，價格店洽。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供