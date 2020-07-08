每一色都太想收！愛彼皇家橡樹計時碼表複合帶美型舒適

每位知名的歌手都（至少擁）有一首膾炙人口的主打歌，因為這首歌曲的旋律或填詞讓人朗朗上口。而每個精品品牌都至少擁有一個「殺手級」的經典設計，一如愛彼（Audemars Piguet）早從1972年誕生的皇家橡樹（Royal Oak）腕表，該系列除改寫近代40年的高級運動表美學脈絡，更將八角形與愛彼的形象、緊密相連。

品牌本月再推出三款全新皇家橡樹系列離岸型自動上鍊計時碼表，悉數運用了黑色陶瓷表殼，煙燻藍色、煙燻綠色或煙燻灰色的表面並具備「Mega Tapisserie」 超大型格紋裝飾，以及新式的織紋橡膠表帶；兼具配戴時的輕盈手感，但外在散發運動風格的織紋「表情」，同時灰色表面款式則配上玫瑰金的表圈，讓「灰」、「金」二色相映，典雅而奢華。