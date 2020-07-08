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每一色都太想收！愛彼皇家橡樹計時碼表複合帶美型舒適

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
愛彼推出三只新款皇家橡樹離岸型計時碼表，以煙燻色表面搭配黑色陶瓷表殼。圖 / Audemars Piguet提供。
愛彼推出三只新款皇家橡樹離岸型計時碼表，以煙燻色表面搭配黑色陶瓷表殼。圖 / Audemars Piguet提供。

每位知名的歌手都（至少擁）有一首膾炙人口的主打歌，因為這首歌曲的旋律或填詞讓人朗朗上口。而每個精品品牌都至少擁有一個「殺手級」的經典設計，一如愛彼（Audemars Piguet）早從1972年誕生的皇家橡樹（Royal Oak）腕表，該系列除改寫近代40年的高級運動表美學脈絡，更將八角形與愛彼的形象、緊密相連。

品牌本月再推出三款全新皇家橡樹系列離岸型自動上鍊計時碼表，悉數運用了黑色陶瓷表殼，煙燻藍色、煙燻綠色或煙燻灰色的表面並具備「Mega Tapisserie」 超大型格紋裝飾，以及新式的織紋橡膠表帶；兼具配戴時的輕盈手感，但外在散發運動風格的織紋「表情」，同時灰色表面款式則配上玫瑰金的表圈，讓「灰」、「金」二色相映，典雅而奢華。

三款皆為44毫米的陶瓷表殼內，使用了由365個零件組成的3126/3840自動上鍊機芯，並具備50小時的動力儲存性能；但最特別的細節反而與機械無關、與配戴體驗有關：新式織紋橡膠表帶表面具有宛如衣物布料的自然質地，但內側是柔軟、好配戴的橡膠，兼顧了舒適性與視覺的典雅。而三款新款計時碼表都將採常規發行，定價各約113萬7,000元、139萬9,000元不等，但僅能於愛彼專賣店中販售購入。

愛彼新款的編織橡膠表帶，兼具了外在的織物視覺和內在貼近皮膚的柔軟橡膠。圖 / Audemars Piguet提供。
愛彼新款的編織橡膠表帶，兼具了外在的織物視覺和內在貼近皮膚的柔軟橡膠。圖 / Audemars Piguet提供。
Audemars Piguet，皇家橡樹離岸型計時碼表，黑色陶瓷，玫瑰金上圈，44毫米，計時碼表，防水100米，139萬9,000元。圖 / Audemars Piguet提供。
Audemars Piguet，皇家橡樹離岸型計時碼表，黑色陶瓷，玫瑰金上圈，44毫米，計時碼表，防水100米，139萬9,000元。圖 / Audemars Piguet提供。
黑色陶瓷、灰色表面與玫瑰金的表圈，展現色彩與材質上的優雅對比品味。圖 / Audemars Piguet提供。
黑色陶瓷、灰色表面與玫瑰金的表圈，展現色彩與材質上的優雅對比品味。圖 / Audemars Piguet提供。

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