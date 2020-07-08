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讓茶迷戀上的好風味 古樹茶濃韻又健康

聯合報 / 消費中心／即時報導
晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）
晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）

台灣人愛喝茶，衍伸出茶的種類越來越多，樣式也越來越多，各種風味的茶品都各有擁護與愛好者，晁鎮茶苑所主打古樹茶，也在茶葉市場中掀起不同的漣漪。

古茶樹（圖／晁鎮茶苑提供）
古茶樹（圖／晁鎮茶苑提供）

甚麼是古樹茶呢？簡單來說就是樹齡至少百年以上的喬木型大樹，不同於一般梯田式茶園都是以矮灌木為主，古茶樹是透過有性繁殖而不是扦插，並經過長時間的生長，不但樹根特別深可以吸收更多的營養物質，也與身處的環境融合為一個天然的生態圈，因此不需要多餘的化學肥料或是農藥，古樹茶除了喝一份時光的韻味，也可以喝的安心又健康。

晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）
晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）

紅酒看莊園，喝古樹茶看山頭，晁鎮茶苑提供了許多不同的產區的好茶，如同咖啡/紅酒/威士忌，不同風土會有各自有不同的風格與特色，另外古樹茶也是可以經過陳年味道變得更好，也是一種值得細細玩味的農產品。

晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）
晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）

古樹茶（圖／晁鎮茶苑提供）
古樹茶（圖／晁鎮茶苑提供）

樹梢上的甘甜，零農殘的純淨，晁鎮茶苑為您產地直送檢驗合格的優質好茶。如果想先喝喝看？或是想要了解更多稀有的茶款？除了官網上有詳細的商品資訊之外，也歡迎來電預約到晁鎮茶苑的實體店面試茶、品茶、聊茶。

晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）
晁鎮茶苑古樹茶專門店（圖／晁鎮茶苑提供）

紅酒 台灣人 面試

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