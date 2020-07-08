聽新聞
test
0:00 / 0:00
凹身體又性感熱舞！李聖經的「妖精側面」都靠窄裙穿搭
牛仔褲雖然百搭實穿，但夏天的那種悶熱感還是常讓人難以忍受。而輕薄的裙裝不只更涼快，穿搭起來也多了優雅、性感韻味。廣受韓劇造型師歡迎的義大利品牌Blumarine，設計細節從來少不了浪漫、花卉等元素，今年也有多件主打此風格的單品，尤其窄裙系列，非常討女星歡心。
李聖經前陣子在拍攝期間身穿一襲Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，不只熱舞還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧有「長腿妖精」的封號，側身的曲線美一覽無遺，也呈現出優雅輕熟女人味。而Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿上Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，整體看來華麗又不失個性。
除了窄裙之外，Blumarine也推出花卉印花短褲、襯衫等，也是搭配清新的白色系，可以輕鬆搭出既能為視覺消暑同時兼顧浪漫質感的穿搭造型。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言