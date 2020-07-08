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凹身體又性感熱舞！李聖經的「妖精側面」都靠窄裙穿搭

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，充滿個性女人味。圖／Blumarine提供
Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，充滿個性女人味。圖／Blumarine提供

牛仔褲雖然百搭實穿，但夏天的那種悶熱感還是常讓人難以忍受。而輕薄的裙裝不只更涼快，穿搭起來也多了優雅、性感韻味。廣受韓劇造型師歡迎的義大利品牌Blumarine，設計細節從來少不了浪漫、花卉等元素，今年也有多件主打此風格的單品，尤其窄裙系列，非常討女星歡心。

李聖經前陣子在拍攝期間身穿一襲Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，不只熱舞還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧有「長腿妖精」的封號，側身的曲線美一覽無遺，也呈現出優雅輕熟女人味。而Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿上Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，整體看來華麗又不失個性。

除了窄裙之外，Blumarine也推出花卉印花短褲、襯衫等，也是搭配清新的白色系，可以輕鬆搭出既能為視覺消暑同時兼顧浪漫質感的穿搭造型。

面花卉半身裙，32,800元。圖／Blumarine提供
面花卉半身裙，32,800元。圖／Blumarine提供
緞面花卉半身裙，32,800元。圖／Blumarine提供
緞面花卉半身裙，32,800元。圖／Blumarine提供
李聖經穿Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，不只熱舞還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧有「長腿妖精」的封號。圖／Blumarine提供
李聖經穿Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，不只熱舞還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧有「長腿妖精」的封號。圖／Blumarine提供
Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，充滿個性女人味。圖／Blumarine提供
Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，充滿個性女人味。圖／Blumarine提供
李聖經身穿一襲Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧「長腿妖精」的封號。圖／Blumarine提供
李聖經身穿一襲Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧「長腿妖精」的封號。圖／Blumarine提供
花卉皺褶短褲，26,800元。圖／Blumarine提供
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義大利 品牌

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