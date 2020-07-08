凹身體又性感熱舞！李聖經的「妖精側面」都靠窄裙穿搭

牛仔褲雖然百搭實穿，但夏天的那種悶熱感還是常讓人難以忍受。而輕薄的裙裝不只更涼快，穿搭起來也多了優雅、性感韻味。廣受韓劇造型師歡迎的義大利品牌Blumarine，設計細節從來少不了浪漫、花卉等元素，今年也有多件主打此風格的單品，尤其窄裙系列，非常討女星歡心。

李聖經前陣子在拍攝期間身穿一襲Blumarine淺粉紅色緞面花卉窄裙，不只熱舞還大秀凹身體技巧，性感魅惑的姿態不愧有「長腿妖精」的封號，側身的曲線美一覽無遺，也呈現出優雅輕熟女人味。而Red Velvet成員Joy (朴秀英)則是穿上Blumarine絲綢印花長裙配黑色不規則蕾絲馬甲，整體看來華麗又不失個性。