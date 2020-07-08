ISSEY MIYAKE MEN秋冬 一張版型、兩面穿搭的解構趣味

ISSEY MIYAKE MEN在麗晶精品專門店推出秋冬新品展，以遊藝於立體與平面之間的律動，來闡述翻玩服裝結構的「布料魔術師」美譽。

2020秋冬系列的靈感，來自於正多面體的結構，將正多面體展開時，所呈現的是由多個正三角形或四邊形組成的單一連續面，ISSEY MIYAKE MEN設計團隊透過這樣的結構特質，減少多餘面料的使用，打造兼具舒適、實用的服裝，除了延續品牌對於服裝的解構精神，也呼應全球關注的時尚永續議題，在秋冬推出「一張版型」的概念系列用以杜絕浪費，新式剪裁和縫製方法，讓輪廓更為鮮明，一衣兩穿也讓服裝有更多可能性。