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ISSEY MIYAKE MEN秋冬 一張版型、兩面穿搭的解構趣味
ISSEY MIYAKE MEN在麗晶精品專門店推出秋冬新品展，以遊藝於立體與平面之間的律動，來闡述翻玩服裝結構的「布料魔術師」美譽。
2020秋冬系列的靈感，來自於正多面體的結構，將正多面體展開時，所呈現的是由多個正三角形或四邊形組成的單一連續面，ISSEY MIYAKE MEN設計團隊透過這樣的結構特質，減少多餘面料的使用，打造兼具舒適、實用的服裝，除了延續品牌對於服裝的解構精神，也呼應全球關注的時尚永續議題，在秋冬推出「一張版型」的概念系列用以杜絕浪費，新式剪裁和縫製方法，讓輪廓更為鮮明，一衣兩穿也讓服裝有更多可能性。
ISSEY MIYAKE MEN秋冬新品展的主題「立方條紋（Stripe Hexahedron）」系列，是運用棉聚酯纖維緹花面料，搭配大型的打褶設計，讓立體輪廓更為顯著，外套可以正反兩穿，也提升實用性。延續春季，在顏色上的表現以日式禪機為靈感，亞麻襯衫、雙面棉襯杉都有淡芥末黃、櫻粉色、青草綠等柔和清爽的視覺，布料輕柔也實搭。ISSEY MIYAKE MEN秋冬新品展將自即日起到7月31日止，在麗晶精品B2挑高區展出。
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