水果加冰淇淋好凍感！Sharetea手搖「爽」飲新品 指定時段買一送一

酷夏高溫最「爽」的事，莫過於適時來杯冰涼暢快的手搖飲！飲料品牌Sharetea歇脚亭於7/10(五)推出三款「正港爽」系列飲品，包括「芒果西米爽」、「奇異果西米爽」、「草莓西米爽」，三款具有夏日風情的飲料，黃、綠、紅加白色漸層，吸引少女打卡，7/14（二）、7/17（五）並分別於指定門市推出特定時段買一送一限時好康，要手搖飲控喝得痛快。

主打港式甜品風的「芒果西米爽」，是以台灣在地新鮮芒果打成冰沙，加上一球香草冰淇淋，讓手搖杯有「雪上加霜」雙重冰涼口感，再加入荔枝椰果及西米露，入口層次豐富；「奇異果西米爽」是用整顆新鮮奇異果打成冰沙，吸得到果肉；「草莓西米爽」以酸甜草莓醬打成冰沙，呈現出夢幻粉紅。

Sharetea歇脚亭公布新品上市期間，於特定門市之指定活動日期與時段，消費購買新品，就有機會「買一送一」獲贈草莓西米爽一杯，每店時段限量100杯，送完為止。活動時間與舉辦門市可洽Sharetea查詢。

「奇異果西米爽」(左起)、「草莓西米爽」、「芒果西米爽」。圖／Sharetea歇脚亭 提供

Sharetea歇脚亭上市好康如下：

正港爽新品「買一送一」辦法說明：於指定時段與日期到店買新品乙杯，贈草莓西米爽乙杯

門市「買一送一」時段如下（每時段限量100杯，送完為止）

●大安忠孝店：7/14（二）-7/16（四）14:00-16:00

●西門武昌店：7/17（五）-7/19（日）15:00-17:00

●南陽創始店：7/17（五）-7/19（日）15:00-17:00

以上活動內容僅供參考，如有更動或誤植，均以現場公告和Sharetea官方公布為準

哪裡喝

Sharetea歇脚亭

奇異果西米爽、草莓西米爽、芒果西米爽 每杯85元

大安忠孝店 台北市敦化南路一段187巷32號

西門武昌店 台北市萬華區武昌街二段60號

南陽創始店 台北市中正區南陽街11號